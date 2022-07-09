AC Schnitzer доработал новую BMW 2-Series

В 2022 году известное немецкое тюнинг-ателье AC Schnitzer отмечает свое 35-летие. Основанная в 1987 году компания Херберта Шнитцера и Вилли Коля сделала себе имя на доработке автомобилей и мотоциклов BMW, а также моделей принадлежащей концерну марки MINI. В юбилейный год в рамках подарка самим себе и всем поклонникам бренда BMW немецкие специалисты подготовили комплект новых деталей для BMW 2-Series Coupe (G42), причем в топовой на сегодняшний день версии M240i и M240i xDrive.

Фото: AC Schnitzer AC Schnitzer

Тюнеры из Аахена сделали новый блок управления двигателем, который позволил увеличить отдачу 3-литрового 6-цилиндрового двигатель с базовых 374 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента подняли до 420 сил и 600 Нм тяги. Также предложена спортивная выхлопная система из нержавеющей стали.

Доработанное купе, которое получило имя AC Schnitzer ACS2 4.0i, отличается от исходного BMW M240i по новым 19- или 20-дюймовым колёсам, которые доступны в нескольких вариантах дизайна и расцветок. Дополнительно можно заказать новую подвеску с уменьшением дорожного просвета на 20-25 миллиметров и расширением колеи на 12 миллиметров.

Визуальные доработки включают в себя сплиттер на переднем бампере, спойлер сзади, а также защитную юбку на задний бампер под крышкой багажника. Для салона предложены спортивный руль, алюминиевые подрулевые лепестки коробки передач, алюминиевые накладки на педали и контроллер iDrive, а также особый держатель для ключа.