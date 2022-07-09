Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+24° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
3 часа назад

AC Schnitzer доработал новую BMW 2-Series

Motor.ru

В 2022 году известное немецкое тюнинг-ателье AC Schnitzer отмечает свое 35-летие. Основанная в 1987 году компания Херберта Шнитцера и Вилли Коля сделала себе имя на доработке автомобилей и мотоциклов BMW, а также моделей принадлежащей концерну марки MINI. В юбилейный год в рамках подарка самим себе и всем поклонникам бренда BMW немецкие специалисты подготовили комплект новых деталей для BMW 2-Series Coupe (G42), причем в топовой на сегодняшний день версии M240i и M240i xDrive.

AC Schnitzer доработал новую BMW 2-Series
Фото: AC SchnitzerAC Schnitzer

Тюнеры из Аахена сделали новый блок управления двигателем, который позволил увеличить отдачу 3-литрового 6-цилиндрового двигатель с базовых 374 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента подняли до 420 сил и 600 Нм тяги. Также предложена спортивная выхлопная система из нержавеющей стали.

Доработанное купе, которое получило имя AC Schnitzer ACS2 4.0i, отличается от исходного BMW M240i по новым 19- или 20-дюймовым колёсам, которые доступны в нескольких вариантах дизайна и расцветок. Дополнительно можно заказать новую подвеску с уменьшением дорожного просвета на 20-25 миллиметров и расширением колеи на 12 миллиметров.

Визуальные доработки включают в себя сплиттер на переднем бампере, спойлер сзади, а также защитную юбку на задний бампер под крышкой багажника. Для салона предложены спортивный руль, алюминиевые подрулевые лепестки коробки передач, алюминиевые накладки на педали и контроллер iDrive, а также особый держатель для ключа.

Доработки для превращения BMW 2 Series Coupe (G42) в AC Schnitzer ACS2 4.0i будут доступны с августа текущего года. Стоимость аксессуаров пока не названа.

Автоновости,BMW,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители