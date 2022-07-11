На границе России и Грузии открыли дополнительные 12 полос движения

Дополнительные 12 полос движения для легкового транспорта открыли на контрольно-пропускном пункте на границе России и Грузии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе таможни Северной Осетии.

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"11 июля на "Верхнем Ларсе" введены в эксплуатацию 12 дополнительных полос движения для легкового автотранспорта. На сегодняшний день 100 автомобилей ожидают выезда из России. Десятикратное сокращение вереницы автомобилей перед пунктом пропуска стало возможным благодаря поэтапному вводу в эксплуатацию дополнительных полос движения с 8 июля 2022 года", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Осетинской таможни, на КПП действовали семь полос на въезд транспорта в Россию и восемь - на выезд. В ноябре планируется открыть еще 12 полос на въезд.

По данным пресс-службы, образование очередей перед пунктом пропуска "Верхний Ларс" было связано с проектной пропускной способностью в 200 машин за сутки, а также со снятием ограничения на перемещение физических лиц в Грузию и сезоном отпусков. Осложняющим фактором стали и климатические условия: сильные дожди, влекущие сход селей и размытие дороги. С начала года общий период простоя составил более 40 суток.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. "Казбеги - Верхний Ларс" - единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.