В России резко вырос импорт шин из Китая

В 1-ом полугодии импорт автомобильных шин из КНР на территорию РФ увеличился примерно на 45 процентов. В данном случае рынок дал реакцию на заявление японских, а также европейских марок о том, что заводы будут приостанавливать свою работу либо уходить с авторынка.

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Согласно информации аналитиков, в период январь – июнь на территорию Российской Федерации ввезли 10 900 000 автомобильных покрышек. При этом пик осуществляемого импорта данной продукции приходится на март текущего года. Речь ведётся о 2 300 000 экземплярах автомобильных шин. Это на 18,9 процента больше в сравнении с мартовскими показателями прошлого года. Даная статистика включает резину для «легковушек», грузовых транспортных средств, сельхозмашин, а также спецтехники.

На фоне обострения событий на территории Украины, импорт покрышек резко увеличился, достигнув 30 процентов. Такой прирост в большей мере был обеспечен китайской продукцией. За 1-ое полугодие из КНР было ввезено около 3 800 000 экземпляров автомобильных покрышек. Эти показатели превышают прошлогодние на 44,7 процента. Импорт Китая в денежном выражении стал больше на 58,91%, достигнув 252 000 000 долл.

В вопросе прочих ключевых направлений импорт довольно резко снизился: из Кореи 767 200 ед. авто (-54,2%), из Японии – 527 500 ед. (-44,91%), из Люксембурга – 336 000 ед. (-60,3%), из Германии 304 500 ед. (-42,3%).

Согласно актуальным данным, в настоящее время на российских складах хранится примерно 80 000 000 новых автомобильных шин. В свою очередь, среднемесячные объёмы реализаций составляют примерно 3 600 000 ед. В сравнении с мартовскими значениями этого года, когда запасы этой продукции составляли 79 000 000 ед., они даже повысились.