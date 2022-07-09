Новое спорткупе от Hyundai представят 15 июля

Автобренд Hyundai 15 июля текущего года панирует представить новую версию спорткара подразделения N. Из опубликованных в Сети тизеров видно, что в данном случае речь ведётся о крупном купе.

Фото: Hyundai Hyundai

Руководство компании пока не стало распространять технические подробности этого транспортного средства. На одном из снимков отображена будущая новинка во время проезда по гоночной автотрассе.

На представленном в Сети снимке авто выглядит абсолютно размытым. Поэтому очень сложно сделать выводы о данном транспортном средстве. Однако обстановка на фото, по всей видимости, намекает на спортивный характер авто.

На второй фотографии спорткар накрыт специальным плотным защитным чехлом. При этом хорошо просматривается вытянутый силуэт авто в кузове купе. Задняя часть Hyundai похвастается необычными аэродинамическими элементами. Речь ведётся о нетрадиционном антикрыле и двух характерных «плавниках».

Вполне возможно, что спорткар является плодом сотрудничества автобренда Hyundai хорватской фирмой Rimac. Вторая компания известна электрической версией гиперкара Nevera. Вследствие этого, новинка Hyundai тоже может стать электрокаром. Корейский автобренд в начале мая заявлял о том, что с Rimac будут продолжена работа над интересными совместными проектами.

Марка Hyundai выпускает свои современные электрические средства под современным суббрендом Ioniq. Уже частично рассекретили новейшую версию седана Ioniq 6.

Под седьмым номером автопроизводитель предложил большой кросс на аккумуляторах. Дебют прототипа этого транспортного средства состоялся под названием Hyundai Seven. Из всего этого следует, что спорткупе может стать четвёртым по счёту представителем этого модельного ряда с наименованием Ioniq 8.