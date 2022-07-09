Уникальный McLaren Sabre выставили на продажу

В конце 2020 года британский автопроизводитель представил купе Sabre — автомобиль стал самым мощным негибридным суперкаром в линейке McLaren. Автомобиль создан специалистами заводского подразделения McLaren Special Operations на базе купе McLaren Senna специально для рынка США — было сделано всего 15 экземпляров модели, которая продавалась только в США. Все машины раскупили еще до официальной премьеры, но сейчас появилась возможность приобрести подержанный суперкар.

Фото: Mecum Mecum

Каждый экземпляр Sabre оснащен бензиновым битурбомотором V8, который выдает 835 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, и с технической точки зрения отличий между автомобилями нет. Но по дизайну каждый суперкар уникален, поскольку у клиентов была возможность оформить свои машины по своему вкусу.

Автомобиль с порядковым номером 11, который появился в списке лотов аукционного дома Mecum, имеет углепластиковый кузов цвета Liquid Argentum с полосами оттенков Gloss VCF и Liquid Papaya.

Интерьер отделан в цветах Volcano Orange, Carbon Black и Liquid Papaya, которые дополняют карбоновые элементы. Как отмечено в описании лота, заказчик пожелал оформить свою машину в стилистике концепт-кара McLaren Vision Gran Turismo, представленного еще в 2017 году.