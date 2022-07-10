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36 минут назад

Права отберут: ГИБДД готовит водителям новые жёсткие запреты

Deita.ru

У ГИБДД может появиться список лекарственных препаратов, приём которых водителями может стать основанием для лишения их прав на управление автомобилем.

Права отберут: ГИБДД готовит водителям новые жесткие запреты
Фото: ТАССТАСС

Об этом пишет портал Autonews.ru, сообщает ИА DEITA.RU.

Как оказалось, данный перечень должен подготовить Минздрав. После его утверждения, согласно планам ведомства, на упаковках соответствующих лекарств должно появиться предупреждение в виде перечёркнутого автомобиля, сигнализирующее водителям о том, что им нельзя садиться за руль после их применения.

Сегодня, как отметили в самой ГИБДД, чёткого списка таких препаратов просто не существует. В результате по всей России регулярно происходят лишения водителей прав за приём того или иного лекарства, хотя строгих законодательных оснований для этого до сих пор не предусмотрено. Данный момент нужно исправить, отмечают в инспекции.

В частности, предполагается, что под жёсткий запрет могут попасть валокордин и корвалол. Как отметили специалисты, уже сейчас при их обнаружении в организме человека в некоторых случаях водителю могут поставить диагноз «опьянение» и, соответственно, лишить прав. При появлении полного списка таких лекарств инспекторам станет гораздо проще работать.

Ранее в ГИБДД рассказали, будут ли понижать допустимый порог превышения скорости или нет.

Автоновости,ГИБДД,
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