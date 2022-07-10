Российских водителей ждет новый жесткий запрет

ГИБДД намерено ввести новое ограничение для водителей. Планируется составить список лекарственных препаратов, прием которых станет основанием для лишения водителя прав на управление автомобиля. Об этом сообщает портал Autonews.ru.

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В публикации уточняется, что перечень препаратов должно подготовить Министерство здравоохранения РФ. После его утверждения на упаковках соответствующих лекарств должно появиться предупреждение в виде значка с перечеркнутым автомобилем. Этот символ предупредит водителей, что им нельзя садиться за руль после приема препарата.

В ГИБДД отметили, что в настоящий момент подобного списка лекарств не существует. Из-за этого инспекторы по всей территории России отбирают водительские права у лиц, принявших то или иное лекарство, хотя строгих законодательных оснований для подобной меры все еще не предусмотрено. В инспекции подчеркнули, что этот момент нужно исправить.