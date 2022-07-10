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41 минуту назад

Новости автомира: Российских водителей ждет новый жесткий запрет

Елена Прошина

ГИБДД намерено ввести новое ограничение для водителей. Планируется составить список лекарственных препаратов, прием которых станет основанием для лишения водителя прав на управление автомобиля. Об этом сообщает портал Autonews.ru.

Российских водителей ждет новый жесткий запрет
Фото: ТАССТАСС

В публикации уточняется, что перечень препаратов должно подготовить Министерство здравоохранения РФ. После его утверждения на упаковках соответствующих лекарств должно появиться предупреждение в виде значка с перечеркнутым автомобилем. Этот символ предупредит водителей, что им нельзя садиться за руль после приема препарата.

В ГИБДД отметили, что в настоящий момент подобного списка лекарств не существует. Из-за этого инспекторы по всей территории России отбирают водительские права у лиц, принявших то или иное лекарство, хотя строгих законодательных оснований для подобной меры все еще не предусмотрено. В инспекции подчеркнули, что этот момент нужно исправить.

По предварительной информации, под запрет могут попасть корвалол и валокордин. Специалисты отметили, что уже сейчас при их обнаружении в организме человека водителю могут поставить диагноз «опьянение» и лишить прав. Появление полного списка запрещенных препаратов значительно упростит работу инспекторов.

Автоновости,Минздрав РФ,ГИБДД,
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