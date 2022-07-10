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1 час назад

Новости автомира: неправильная перевозка детей в автомобиле грозит штрафом до 100 тысяч рублей

Майк Габриелян

Неправильная перевозка детей в автомобиле грозит штрафом до 100 тысяч рублей. Об этом рассказал юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев, передает «Прайм».

Неправильная перевозка детей в автомобиле грозит крупным штрафом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перевозить детей до 7 лет можно только со специальными креслами безопасности. Детей от 7 до 11 лет разрешено перевозить либо в аналогичных креслах, либо с использованием ремней безопасности, но лишь на заднем сиденье.

При перевозке ребенка на переднем сиденье, удерживающие устройства обязательны. При этом водитель должен следить, чтобы устройство соответствовало регламенту, было исправным и не повреждено.

За нарушение грозит штраф от 3 тысяч до 100 тысяч рублей.

Кроме того, присутствие несовершеннолетнего пассажира в машине при нарушении ПДД может являться отягчающим вину обстоятельством. В автомобиле на стоянке запрещается оставлять без присмотра детей младше 7 лет. В данном случае предусмотрен штраф от 500 до 2,5 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что проезд в электричках для детей до семи лети стал бесплатным во всех регионах РФ.

Автоновости,Сергей Савельев,
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