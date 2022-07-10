Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+20° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: рэпер Канье Уэст выпустит автомобиль с дизайном от создателя кроссовок New Balance

Газета.Ru

Американский рэпер Канье Уэст планирует выпустить автомобиль, который называется Donda Foam. Об этом сообщает «За рулем».

Рэпер Канье Уэст выпустит автомобиль с дизайном кроссовок New Balance
Фото: Michael Wyke/APMichael Wyke/AP

Отмечается, что пока речь идет только о концепт-каре. Но в дальнейшем машина может стать серийной. Технические характеристики модели пока неизвестны. Автомобиль должен получить огромные колеса, минимальные свесы и большой дорожный просвет.

Внешность концептуальной модели разрабатывается дизайнером Стивеном Смитом. Он работал в таких фирмах, как Adidas, Nike а также New Balance. Еще он участвовал в создании линейки кроссовок для бренда Канье Уэста.

О том, когда может появиться серийная версия автомобиля Donda Foam не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Японии остановлен прием новых заказов на внедорожник Lexus LX из-за того, что очередь на его покупку растянулась на 4 года.

Автоновости,Lexus LX,Lexus,Стивен Смит,Канье Уэст,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители