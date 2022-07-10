Рэпер Канье Уэст выпустит автомобиль с дизайном кроссовок New Balance

Американский рэпер Канье Уэст планирует выпустить автомобиль, который называется Donda Foam. Об этом сообщает «За рулем».

Фото: Michael Wyke/AP Michael Wyke/AP

Отмечается, что пока речь идет только о концепт-каре. Но в дальнейшем машина может стать серийной. Технические характеристики модели пока неизвестны. Автомобиль должен получить огромные колеса, минимальные свесы и большой дорожный просвет.

Внешность концептуальной модели разрабатывается дизайнером Стивеном Смитом. Он работал в таких фирмах, как Adidas, Nike а также New Balance. Еще он участвовал в создании линейки кроссовок для бренда Канье Уэста.

О том, когда может появиться серийная версия автомобиля Donda Foam не сообщается.