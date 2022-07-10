Porsche отреставрировала для пилота Формулы-1 уникальный 959

С 1986 по 1993 год было выпущено чуть более 300 экземпляров Porsche 959 — уникального суперкара, который был на то время самым быстрым серийным автомобилем в мире, допущенным на дороги общего пользования. Сегодня машина является одной из самых редких и желанных у коллекционеров и один экземпляр есть у Ника Хайдфельда — немецкого гонщика, экс-пилота Формулы-1, который решил отреставрировать свой суперкар при помощи специалистов заводского подразделения Porsche Classic.

Фото: © Porsche © Porsche

Участник 185 Гран-при является владельцем Porsche 959 в версии Sport, что подразумевает 515-сильный двигатель и возможность разогнаться до 339 километров в час. Кроме того, машина гонщика с минимальным пробегом — всего 4183 километра. Но это не избавило от необходимости провести капитальный ремонт суперкара.

Как подчеркнул руководитель отдела заводской реставрации Porsche Classic Уве Макрутцки, длительный простой негативно сказывается на автомобиле и требует не только периодического обслуживания, но и ремонта.

В итоге, завершив работу над суперкаром Ника Хайдфельда, машину передали клиенту и напутствовали его проезжать как минимум 100 километров в месяц, чтобы поддерживать автомобиль в оптимальном состоянии.