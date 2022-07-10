Редчайший Nissan GT-R выставили на продажу

Японские спорткары родом из 1990-х и 2000-х годов в США редкость, но если достойные представители культовых моделей попадают за океан, то цены на них растут не только из-за их статуса, но и по причине коллекционного характера каждого импортированного в Новый Свет экземпляра. Ещё более дорогой каждую подобную машину делает её состояние — чем меньше пробег, чем более редкая комплектация у автомобиля, тем выше итоговая цена спорткара. Как у этого Nissan GT-R в кузове R33, который выставили на торги.

Фото: © RM Sotheby's © RM Sotheby's

Этот конкретный экземпляр купе выпущен в 1995 году. Окрашенный в тёмно-фиолетовый цвет Midnight Purple спорткар с двухтонным серым салоном оснащен культовым 2,6-литровым битурбомотором RB26DETT.

Рядный 6-цилиндровый агрегат по паспорту выдает 276 лошадиных сил, но реальная мощность мотора, традиционно для спортивных японских машин 1990-х годов, выше. Сочетается турбомотор с 5-ступенчатой механической коробкой передач и фирменным полным приводом ATTESA.

Особенным автомобиль, выставленный на аукцион делают две вещи. Во-первых, цвет, который наряду с оттенком Millennium Jade является одним из самых желанных для фанатов Skyline GT-R. Во-вторых, пробег, поскольку с момента выпуска купе проехало всего 1590 километров, что подтверждено документально. С учётом этих моментов и спрос на «Годзиллу», и цена на неё должны быть впечатляющими.