Novitec представила тюнинг для флагманской Ferrari

Немецкое ателье Novitec, которое специализируется на доработке в том числе роскошных и ультрасовременных автомобилей, представило новый вариант модернизации быстрейшего серийного Ferrari. Для гибридного купе SF90 Stradale подготовили комплексный тюнинг, который позволяет улучшить не только внешний вид машины, но и меняет технические характеристики в лучшую сторону, улучшая параметры гибридной силовой установки относительно штатных.

Фото: © Novitec © Novitec

Купе получило новые передние крылья из углеродного волокна со встроенными вентиляционными отверстиями для лучшей аэродинамики, а также карбон появился на капоте, корпусах зеркал, боковых порогах, окнах задней части и боковых воздухозаборниках. Задняя часть кузова отличается большим спойлером типа «утиный хвост», который сочетается со спойлером на крыше и развитым диффузором, а также декором крышки моторного отсека.

Novitec утверждает, что эти детали предназначены не только для внешнего декора, поскольку они были разработаны с использованием аэродинамической трубы и создают большую прижимную силу, улучшают воздушный поток и охлаждение. Дополняют экстерьер суперкара 21-дюймовые диски Vossen, которые сочетаются с заниженной подвеской.

Уменьшение клиренса купе — не единственная техническая доработка. SF90 Stradale предложено установить новый блок управления двигателем Novitec N-Tronic и спортивную выхлопную систему, что обеспечивает впечатляющую прибавку в 110 лошадиных сил и 118 Нм крутящего момента. В итоге тюнингованный Ferrari имеет в своем арсенале 1109 сил по сравнению с 1000-сильным стандартным автомобилем.