Самые продаваемые новые внедорожники в России в июне

В июне текущего года отечественные автодилеры смогли продать 27 800 новых легковых машин и лёгких коммерческих авто. Этот показатель на 82,2% ниже в сравнении со значениями прошлого года.

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Уже несколько лет самой большой популярностью среди российских автолюбителей пользуются внедорожные модификации и кроссы. На них в России приходится примерно половина реализаций. Эксперты решили разобраться, какие модели из данного сегмента лучше всего продавали в июне.

Реализации 10 самых популярных автомобильных моделей месяца снизились на 77,1 процента. В данном случае клиенты купили 6100 транспортных средств. Они смогли занять менее 22.2% авторынка новых авто в июне. Это на 3 пункта меньше в сравнении с майскими значениями и на 4,6 пункта превышает прошлогодние показатели.

Лидером авторынка является Hyundai Creta. Но продажи этой модели сократились на 86,2%. На второй позиции оказался Haval Jolion. На него спрос снизился на 2,1%, что является лучшим результатом в рейтинге. Однако его приобрели в количестве менее 900 экземпляров. Тройку ТОП замыкает линейка Lada Niva (-84,2%).

Больше всего уменьшились реализации Renault Duster (-89,2%). По всей видимости, доступные французские модели просто довольно быстро заканчиваются в стенах складов. Однако согласно итогам полугодия, эта версия по-прежнему удерживается на 3 позиции реализаций.

В десятку ТОП января–июня вошёл Haval Jolion с пятикратным ростом продаж. Однако такая динамика является результатом «позднего» начала реализаций год назад. Новинку начали поставлять дилерам только в начале мая.