«АвтоВАЗ» продолжит работу над преемником Lada Granta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» продолжит работу над моделью автомобиля, которая придет на смену семейству Lada Granta. Об этом сообщает паблик «ВКонтакте» Avtograd News.

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По данным паблика, производство новой модели должно было стартовать в конце мая 2022 года, но сроки перенесли на неопределенное время. Хотя известно, что работы над проектом не свернуты. На сегодняшний день выпущены несколько десятков кузовов новинки, которые хранятся в корпусах Центра Инжиниринга «АвтоВАЗа».

О том, что нынешнее поколение семейства автомобилей Lada Granta станет последним, стало известно в феврале этого года. Как заявлял руководитель пресс-службы «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский, на замену Lada Granta придет совершенно новое семейство автомобилей B-класса с собственным названием, которое не имеет отношения к актуальной Granta.