«АвтоВАЗ» продолжит работу над преемником Lada Granta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» продолжит работу над моделью автомобиля, которая придет на смену семейству Lada Granta. Об этом сообщает паблик «ВКонтакте» Avtograd News.
По данным паблика, производство новой модели должно было стартовать в конце мая 2022 года, но сроки перенесли на неопределенное время. Хотя известно, что работы над проектом не свернуты. На сегодняшний день выпущены несколько десятков кузовов новинки, которые хранятся в корпусах Центра Инжиниринга «АвтоВАЗа».
О том, что нынешнее поколение семейства автомобилей Lada Granta станет последним, стало известно в феврале этого года. Как заявлял руководитель пресс-службы «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский, на замену Lada Granta придет совершенно новое семейство автомобилей B-класса с собственным названием, которое не имеет отношения к актуальной Granta.
Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» в ближайшие 3-4 года разработает новую современную платформу, на которой будут выпускаться модели Lada.