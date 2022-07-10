BMW окончательно распрощалась с мотором V12

Руководитель подразделения BMW M Франк ван Миль подтвердил в эфире нидерландской радиостанции BNR, что 6,6-литровый двигатель отправлен в отставку, а его выпуск прекращён окончательно.

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Это значит, что в линейке BMW впервые за 35 лет не будет автомобиля с V12. Портал BMW Blog напоминает, что «прощальная» серия седанов M760i Final Edition для рынка США пока не раскрыта, хотя в начале года эта версия была анонсирована.

О том, что BMW намерена выпустить дюжину седанов M760i G12 с двигателем V12 и таким образом попрощаться с многоцилиндровым двигателем сообщалось в январе. Производство последней серии флагманских «семёрок» шестого поколения должны были начать в июне, но почему-то BMW не торопится сообщать подробности.

Франк ван Миль подтвердил, что сборка двигателей V12 для BMW окончена, значит силовые агрегаты либо изготовлены про запас, либо «прощальные» седаны уже выпущены, но по каким-то причинам это пока не освещалось пресс-службой. Журналисты сходятся во мнении, что BMW едва ли упустила возможность сделать 12 очень дорогих коллекционных «семёрок».

BMW Group продолжит собирать двигатели V12 линейки N74 для автомобилей Rolls-Royce. Пока выпускаются купе Wraith и кабриолеты Dawn с 6,6-литровым мотором N74B66, хотя приём заказов на двухдверки давно закрыт; седаны Phantom и Ghost, а также кроссоверы Cullinan с 6,75-литровым V12 с индексом N74B68 до сих пор можно заказать.