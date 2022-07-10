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19 минут назад

Новости автомира: представлен обновленный флагманский седан Geely

Motor.ru

Geely открыла приём заявок на обновлённый флагманский седан Preface (известен в Китае под именем Xingrui) с начинкой Volvo. Порталу Autohome удалось познакомиться с новинкой, и хотя официальная презентация состоится 18 июля, технические подробности и цены уже известны, а в тайне остаются лишь особенности оснащения. После доработки Preface сохранит связку турбомотора 2.0 и «робота»; стартовая цена повысится на 12 процентов до 127 700 юаней (эквивалент 19 тысяч долларов).

Представлен обновленный флагманский седан Geely с начинкой Volvo
Фото: motor.rumotor.ru

С момента начала продаж Geely Preface прошло менее двух лет, так что обновление не оказалось масштабным. Изменилась радиаторная решётка, в боковых воздухозаборниках переднего бампера добавили T-образные хромированные вставки, а у самого бампера поменялась форма.

В салоне всё по-старому — китайские журналисты сфотографировали седан в богатой комплектации Premium с отделкой двухцветной кожей и алькантарой, панорамной крышей.

Вероятно, после обновления всем Preface будет положена медиасистема с 12,3-дюймовым тачскрином (пока есть более простые версии с 7-дюймовым головным устройством). Geely обещает, что в 2023 модельном году покупателям будут доступны расширенные возможности персонализации, а гамма пополнится новыми спецверсиями.

Техника безальтернативна: 4,8-метровый Geely Preface базируется на платформе Volvo CMA, под капотом бензиновый 2,0-литровый двигатель линейки Drive-E (190 сил, 300 Нм), который сочетается с 7-ступенчатым преселективным «роботом», привод — на переднюю ось. Гибридов пока нет, хотя со временем бензин-электрические версии наверняка появятся.

Ожидаемые цены обновлённого Geely Preface в Китае раскрыты: в зависимости от оснащения за седан попросят от 127 700 до 142 700 юаней (эквивалент 1,18-1,32 миллиона рублей). Стартовая цена увеличится на 12 процентов.

В начале апреля этого года опытная партия Geely Preface была привезена в Беларусь, так что нельзя исключать, что китайско-шведский седан всё-таки будет официально продаваться в странах СНГ.

Автоновости,Geely,Volvo,
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