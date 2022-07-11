КамАЗ поставил под сомнение сходство будущих «Москвичей» и JAC

КамАЗ поставил под сомнение сходство будущих «Москвичей» с автомобилями JAC. На заводе сообщили агентству ТАСС, что на презентации в среду не был показан реальный облик будущих автомобилей «Москвич». Порталу «Автовзгляд» и вовсе удалось получить комментарий, что «визуализированные образы автомобилей не являются прототипами и не имеют ничего общего с реальными моделями, которые будут выпускаться на заводе «Москвич».

Фото: Motor.ru Motor.ru

В минувшую среду завод «Москвич» посетил мэр Москвы Сергей Собянин — градоначальник подписал с гендиректором ПАО КамАЗ Сергеем Когогиным соглашение о сотрудничестве, а затем столичным властям показали стенды с «примерным модельным рядом на этапе сборочного производства».

В иллюстрациях журналисты без труда опознали автомобили JAC, и похоже стенды КамАЗа не понравились китайской стороне. Спустя два дня КамАЗ де факто назвал недостоверными фото «Москвичей» на базе JAC, воздержавшись от подробностей.

КамАЗ — главный технологический партнёр проекта возрождения автомобилей «Москвич», поэтому тот факт, что челнинскому автогиганту пришлось называть «недостоверными» свои собственные стенды занимательна. Что касается производственных планов «Москвича», озвученных властями столицы, то их КамАЗ опровергать не стал, то есть до конца года как минимум 600 новых автомобилей в Москве соберут.