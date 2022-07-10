«Сделаете это – сразу лишение прав»

Российским автомобилистам рассказали о ситуации, в которой человека гарантированно лишат водительского удостоверения. Для многих это может стать новостью. При этом руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников подчеркнул, что уйти от ответственности никому не удастся, сообщает PRIMPRESS.

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По словам главы ведомства, речь идет о ситуациях, когда автовладельцы пытаются нанести посторонние предметы на фары своей машины. Например, некоторые водители накладывают на автомобильную оптику бронепленку.

Черников предупредил, что делать этого ни в коем случае нельзя, поскольку в такой ситуации водителя гарантированно лишат прав. Понятно, что автомобилисты таким образом пытаются защитить фары своей машины от повреждений, например, во время поездки по загородным трассам, где с обочины на оптику могут прилетать мелкие камни.