«Сделаете это – сразу лишение прав»

Российским автомобилистам рассказали о ситуации, в которой человека гарантированно лишат водительского удостоверения. Для многих это может стать новостью. При этом руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников подчеркнул, что уйти от ответственности никому не удастся, сообщает PRIMPRESS.
По словам главы ведомства, речь идет о ситуациях, когда автовладельцы пытаются нанести посторонние предметы на фары своей машины. Например, некоторые водители накладывают на автомобильную оптику бронепленку.
Черников предупредил, что делать этого ни в коем случае нельзя, поскольку в такой ситуации водителя гарантированно лишат прав. Понятно, что автомобилисты таким образом пытаются защитить фары своей машины от повреждений, например, во время поездки по загородным трассам, где с обочины на оптику могут прилетать мелкие камни.
Однако такое стремление приведет автовладельцы к лишению главного документа. Водительское удостоверение будет аннулировано на некоторое время в том случае, если свет фар после нанесения пленки изменится на какой-либо другой, кроме белого, желтого или оранжевого. В этом случае водителя лишат прав на срок до полугода, а подвергнутые апгрейду световые приборы конфискуют.