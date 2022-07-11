Hyundai начал продажи юбилейных Elantra, Sonata и Tucson

Фирма Hyundai начала продажи юбилейных Elantra, Sonata и Tucson. Особое издание 20th Anniversary предназначено для китайского рынка и символизирует двадцатилетие основания подразделения Beijing Hyundai. С июля 2002 года в КНР покупателей нашли 13 миллионов автомобилей Hyundai. Спецверсии седанов и кроссоверов основаны на уже знакомых комплектациях, отличия сводятся к декору, окраске кузова и спортивным акцентам. Тираж не ограничен.

Фото: © Юбилейные модели Hyundai © Юбилейные модели Hyundai

Особенности линейки 20th Anniversary Edition — серый матовый цвет кузова, заводской антихром, чёрные наружные зеркала, антрацитовые колёсные диски и ярко-красные тормозные суппорты. На задней стойке добавляется юбилейный лейбл, а на спинках кресел аналогичная вышивка. Салон украшен тёмной кожей, прострочка белая или красная.

Будет доступно пять вариантов юбилейных машин. Специальная Elantra доступна только с 1,5-литровым атмосферным мотором и вариатором (115 сил), для Sonata можно выбрать агрегаты (1,5 литровый 170-сильный турбомотор с 7-ступенчатым «роботом» или 2,0-литровый 240-сильный турбомотор с 8-скоростным «автоматом»).

Кроссовер Tucson доступен в виде 193-сильного гибрида на основе 2,0-литрового «атмосферника» или в виде «подогретой» 200-сильной версии N Line с 1,5-литровым турбомотором.