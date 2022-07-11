Mercedes захотел отказаться от дистрибуции в РФ

Компания Mercedes-Benz изучает возможность продажи своего дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«Возможная схема — переход прав дистрибутора к дилеру. Завод Mercedes-Benz в РФ в сделку не входит, он не работает, как и большинство автомобильных производств в стране. Если сделка состоится, Mercedes-Benz прекратит работать в России напрямую. Такая схема была популярна у европейских брендов в самом начале выхода на рынок РФ в 1990-е годы, а сейчас используется на менее важных рынках СНГ», — пишет газета.
В числе претендентов на покупку имущества «Мерседес-Бенц Рус» называются дилеры «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор».
В «Мерседес-Бенц Рус» обсуждают продажу дилерам склада автомобилей и дилерского центра через торги. В самой компании заявили, что конкретных решений по способу ведения бизнеса пока нет.
Если сделка состоится, Mercedes-Benz прекратит работать в России напрямую. Такая схема была популярна у европейских брендов в самом начале выхода на рынок РФ в 1990-е годы, а сейчас используется на менее важных рынках СНГ.
Mercedes-Benz был второй по популярности премиальной маркой в России после BMW (продажи в 2021 году — 43 тыс. машин против 46,8 тыс. у BMW без учета Mini). Санкции Евросоюза запрещают поставку в РФ премиальных автомобилей дороже €50 тыс., а из США их нельзя поставлять совсем, в том числе BMW X серии и Mercedes GL.