Mercedes захотел отказаться от дистрибуции в РФ

Компания Mercedes-Benz изучает возможность продажи своего дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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«Возможная схема — переход прав дистрибутора к дилеру. Завод Mercedes-Benz в РФ в сделку не входит, он не работает, как и большинство автомобильных производств в стране. Если сделка состоится, Mercedes-Benz прекратит работать в России напрямую. Такая схема была популярна у европейских брендов в самом начале выхода на рынок РФ в 1990-е годы, а сейчас используется на менее важных рынках СНГ», — пишет газета.

В числе претендентов на покупку имущества «Мерседес-Бенц Рус» называются дилеры «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор».

В «Мерседес-Бенц Рус» обсуждают продажу дилерам склада автомобилей и дилерского центра через торги. В самой компании заявили, что конкретных решений по способу ведения бизнеса пока нет.

Если сделка состоится, Mercedes-Benz прекратит работать в России напрямую. Такая схема была популярна у европейских брендов в самом начале выхода на рынок РФ в 1990-е годы, а сейчас используется на менее важных рынках СНГ.