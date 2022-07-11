Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+18° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
20 минут назад

В России почти на 30% выросло число штрафов по камерам видеофиксации

Никита Бородкин

За первые пять месяцев 2022 года в России выписали порядка 60 млн штрафов по камерам видеофиксации, что почти на 28,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает ТАСС, такие данные привело ГИБДД РФ.

В России выросло число штрафов по камерам видеофиксации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили в ведомстве, анализ эффективности комплексов видеонаблюдения показывает, что в местах их работы снижается общее количество аварий и тяжесть их последствий.

Водителям грозят новые «летние» штрафы

Сейчас в стране работают 23,4 тысячи передвижных и стационарных камер видеофиксации нарушений ПДД. С их помощью определяется не только скорость движения автомобиля, но и факты проезда на красный свет, а также выезд на выделенную для общественного транспорта полосу движения. В ГАИ подчеркнули, что каждый год благодаря камерам на дорогах ликвидируют около 1,5 тысяч аварийно-опасных участков.

Ранее в ведомстве рассказали, что за пять месяцев текущего года в России при исполнении своих служебных обязанностей погибли три сотрудника Госавтоинспекции, еще 176 человек пострадали.

Автоновости,ГИБДД,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители