В России выросло число штрафов по камерам видеофиксации

За первые пять месяцев 2022 года в России выписали порядка 60 млн штрафов по камерам видеофиксации, что почти на 28,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает ТАСС, такие данные привело ГИБДД РФ.

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Как отметили в ведомстве, анализ эффективности комплексов видеонаблюдения показывает, что в местах их работы снижается общее количество аварий и тяжесть их последствий.

Сейчас в стране работают 23,4 тысячи передвижных и стационарных камер видеофиксации нарушений ПДД. С их помощью определяется не только скорость движения автомобиля, но и факты проезда на красный свет, а также выезд на выделенную для общественного транспорта полосу движения. В ГАИ подчеркнули, что каждый год благодаря камерам на дорогах ликвидируют около 1,5 тысяч аварийно-опасных участков.