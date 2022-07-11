В Китае начались продажи электромобиля с пожизненной гарантией

Кроме того, обладатель Hengchi 5 бесплатно получит зарядную станцию для дома (с установкой) и пять лет оплаченного доступа в интернет. Кроме того, собственника подключат к сервису «Помощь на дорогах», с помощью которого он может обратиться к специалистам по любой возникшей в пути проблеме.