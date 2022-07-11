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1 час назад

Новости автомира: в Китае начались продажи электромобиля Hengchi 5 с пожизненной гарантией

Газета.Ruиещё 1

Китайская компания Hengchi начала продажи электрического кроссовера с коротким названием «5». Об этом сообщает CarNewsChina. Стоимость автомобиля составляет 179 тыс. юаней (1,7 млн руб. по текущему курсу).

В Китае начались продажи электромобиля с пожизненной гарантией
Фото: China Evergrande GroupChina Evergrande Group

Главные отличия Hengchi 5 от конкурентов – бесплатное плановое техобслуживание и пожизненная заводская гарантия, которая распространяется на всю конструкцию электрокроссовера, включая аккумуляторную батарею.

Кроме того, обладатель Hengchi 5 бесплатно получит зарядную станцию для дома (с установкой) и пять лет оплаченного доступа в интернет. Кроме того, собственника подключат к сервису «Помощь на дорогах», с помощью которого он может обратиться к специалистам по любой возникшей в пути проблеме.

Длина электрокроссовера Hengchi 5 составляет 4725 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1676 мм. Во всех версиях он оснащается одним электродвигателем мощностью 204 л.с. и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 72,8 кВт*ч. Запас хода составляет 602 км.

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