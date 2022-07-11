Logan и Sandero третьего поколения готовы, но не появятся в России

Renaut Logan и Sandero третьего поколения, спроектированные для российского рынка, с огромной долей вероятности так и не появятся на сборочном конвейере АвтоВАЗа.
Проект полностью готов (серийный выпуск был назначен на 21-ю неделю 2022 года), но сейчас его воплощение в серийное производство сравнимо с фантастикой, сообщает Avtograd news.
16 мая компания Renault сообщила о решении уйти из России. Завод ЗАО "Рено Россия", на котором выпускались модели Duster, Arkana и Kaptur, был передан на баланс Москвы, а акции АвтоВАЗа - государству в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ". При этом выкупить завод в Москве обратно у бывшего собственника возможности не будет.