Logan и Sandero третьего поколения готовы, но не появятся в России

Renaut Logan и Sandero третьего поколения, спроектированные для российского рынка, с огромной долей вероятности так и не появятся на сборочном конвейере АвтоВАЗа.

Фото: Renault Renault

Проект полностью готов (серийный выпуск был назначен на 21-ю неделю 2022 года), но сейчас его воплощение в серийное производство сравнимо с фантастикой, сообщает Avtograd news.