Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
53 минуты назад

Новости автомира: автопилот в будущих моделях Volkswagen можно будет оплачивать по километражу

Car.ru

Фирма Volkswagen ведёт работу над максимальным расширением предлагаемого списка так называемых «функций по запросам». Марка в дальнейшем собирается предложить использование автопилота с оплатой по фиксированному километражу.

Автопилот в будущих моделях Volkswagen можно будет оплачивать по километражу
Фото: VolkswagenVolkswagen

Данная информация была предоставлена главой Cariad. Речь ведётся о подразделении, занимающимся разработкой современного программного обеспечения. В настоящее время специалисты Volkswagen ведут работу над эффективной версией универсальной «операционки», применяемой в машинах разных марок автоконцерна.

Дёрк Хильгенберг, являющийся главой Cariad, заявил, что разрабатываемая специальная платформа схожа с той, которая применяется Tesla. Однако руководством VW планируется более производительная и гибкая система. Её хотят применять в самых различных транспортных средствах, начиная от бюджетных и заканчивая дорогими, по типу Bentley.

Одна из основных интересных особенностей этой технологии заключается в регулярном обновлении «по воздуху», позволяющим пользоваться различными новыми интересными функциями. Автомобилисты смогут их покупать себе в случае необходимости. Их будут предлагать в основном в рамках подписки либо за плату в случае фактического пользования. Тоже самое касается автопилота.

Хильгенберг для примера привёл определённую ситуацию, когда искусственный интеллект предлагает автомобилисту преодолеть на современном автопилоте 30 – 40 км. То есть речь по сути ведётся об услуге. При её оплате, шофёр может заниматься своими делами в ходе поездки либо просто отдыхать.

Сегодня над специальными опциями по подпискам также ведут работу прочие мировые компании. В 2020 году такого рода схему запустили в компании BMW. Эксперты GM подсчитали что смогут в итоге заработать к 2030 году на данной технологии до 25 млрд. долл.

В завершении стоит отметить, что среди версий Volkswagen новые «функции по запросам» интегрировали в электромобили Porsche в исполнении Taycan.

Автоновости,Bentley,BMW,Tesla,Volkswagen,Porsche,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители