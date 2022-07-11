Автопилот в будущих моделях Volkswagen можно будет оплачивать по километражу

Фирма Volkswagen ведёт работу над максимальным расширением предлагаемого списка так называемых «функций по запросам». Марка в дальнейшем собирается предложить использование автопилота с оплатой по фиксированному километражу.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Данная информация была предоставлена главой Cariad. Речь ведётся о подразделении, занимающимся разработкой современного программного обеспечения. В настоящее время специалисты Volkswagen ведут работу над эффективной версией универсальной «операционки», применяемой в машинах разных марок автоконцерна.

Дёрк Хильгенберг, являющийся главой Cariad, заявил, что разрабатываемая специальная платформа схожа с той, которая применяется Tesla. Однако руководством VW планируется более производительная и гибкая система. Её хотят применять в самых различных транспортных средствах, начиная от бюджетных и заканчивая дорогими, по типу Bentley.

Одна из основных интересных особенностей этой технологии заключается в регулярном обновлении «по воздуху», позволяющим пользоваться различными новыми интересными функциями. Автомобилисты смогут их покупать себе в случае необходимости. Их будут предлагать в основном в рамках подписки либо за плату в случае фактического пользования. Тоже самое касается автопилота.

Хильгенберг для примера привёл определённую ситуацию, когда искусственный интеллект предлагает автомобилисту преодолеть на современном автопилоте 30 – 40 км. То есть речь по сути ведётся об услуге. При её оплате, шофёр может заниматься своими делами в ходе поездки либо просто отдыхать.

Сегодня над специальными опциями по подпискам также ведут работу прочие мировые компании. В 2020 году такого рода схему запустили в компании BMW. Эксперты GM подсчитали что смогут в итоге заработать к 2030 году на данной технологии до 25 млрд. долл.