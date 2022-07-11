В России будут продавать рамные внедорожники Tank

На мероприятии в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) руководитель ближневосточного отделения концерна Great Wall Сюй Хуанжи подтвердил, что бренд Tank будет представлен в России.
Ближний Восток - это только первая остановка в глобальной стратегии развития Tank. Марка постепенно выйдет на рынки Австралии, России и стран Юго-Восточной Азии.
Какие именно автомобили Tank привезут в нашу страну, неизвестно, но, судя по всему, китайцы начнут с "трехсотого" и "пятисотого". Напомним, еще в апреле 2021 года на дилерской конференции засветился именно Tank 300. На конвейере российского завода Great Wall вездеход со временем может сменить Haval H9.
Кстати, в конце июня стало известно, что Роспатент оформил патентные документы на Tank 500. При габаритной длине около 5 метров рамный внедорожник представлен на китайском рынке в пятиместном и семиместном исполнении.
Машина оборудована бензиновой 3,0-литровой "битурбошестеркой", которая работает совместно с 48-вольтовым стартер-генератором. Мощность мотора - 354 л.с. и 500 Нм крутящего момента. У Tank 500 восьмиступенчатый "автомат" и дорожный просвет в 224 миллиметра.