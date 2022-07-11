В России будут продавать рамные внедорожники Tank

На мероприятии в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) руководитель ближневосточного отделения концерна Great Wall Сюй Хуанжи подтвердил, что бренд Tank будет представлен в России.

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Ближний Восток - это только первая остановка в глобальной стратегии развития Tank. Марка постепенно выйдет на рынки Австралии, России и стран Юго-Восточной Азии.

Какие именно автомобили Tank привезут в нашу страну, неизвестно, но, судя по всему, китайцы начнут с "трехсотого" и "пятисотого". Напомним, еще в апреле 2021 года на дилерской конференции засветился именно Tank 300. На конвейере российского завода Great Wall вездеход со временем может сменить Haval H9.

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Кстати, в конце июня стало известно, что Роспатент оформил патентные документы на Tank 500. При габаритной длине около 5 метров рамный внедорожник представлен на китайском рынке в пятиместном и семиместном исполнении.

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