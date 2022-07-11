Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
36 минут назад

Новости автомира: в России будут продавать рамные внедорожники Tank

Российская Газета

На мероприятии в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) руководитель ближневосточного отделения концерна Great Wall Сюй Хуанжи подтвердил, что бренд Tank будет представлен в России.

В России будут продавать рамные внедорожники Tank
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

Ближний Восток - это только первая остановка в глобальной стратегии развития Tank. Марка постепенно выйдет на рынки Австралии, России и стран Юго-Восточной Азии.

Какие именно автомобили Tank привезут в нашу страну, неизвестно, но, судя по всему, китайцы начнут с "трехсотого" и "пятисотого". Напомним, еще в апреле 2021 года на дилерской конференции засветился именно Tank 300. На конвейере российского завода Great Wall вездеход со временем может сменить Haval H9.

autohome.com.cn

Кстати, в конце июня стало известно, что Роспатент оформил патентные документы на Tank 500. При габаритной длине около 5 метров рамный внедорожник представлен на китайском рынке в пятиместном и семиместном исполнении.

autohome.com.cn

Машина оборудована бензиновой 3,0-литровой "битурбошестеркой", которая работает совместно с 48-вольтовым стартер-генератором. Мощность мотора - 354 л.с. и 500 Нм крутящего момента. У Tank 500 восьмиступенчатый "автомат" и дорожный просвет в 224 миллиметра.

Автоновости,Роспатент,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители