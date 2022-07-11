Вседорожная версия «Гранты» подешевела более чем на 100 тысяч рублей

АвтоВАЗ вернул на конвейер еще одну модель — Lada Granta в модификации Cross. Речь идет об упрощенной версии: оснащение вседорожного варианта бюджетника скорректировали по примеру обычной «Гранты», и название она получила аналогичное — Lada Granta Cross Classic'22. Такая версия доступна только с 90-сильным двигателем 1.6, как у седана, и механической коробкой передач. Цена с учетом акций стартует с отметки 722 300 рублей.

Фото: © Lada © Lada

Lada Granta Cross Classic’22 оставили пластиковый обвес, рейлинги на крыше и контрастные элементы в отделке из ткани и экокожи. Сохранен и увеличенный на 23 миллиметра дорожный просвет — он по-прежнему равен 198 миллиметрам. Размерность колесных дисков — 15 дюймов.

В урезанном списке оборудования Granta Cross остались электроусилитель руля, электропривод передних стекол и зеркал заднего вида, бортовой компьютер и аудиоподготовка с четырьмя динамиками.

А вот мотор для Granta Cross Classic’22 доступен только один — это 90-сильный восьмиклапанный агрегат объемом 1,6 литра, как у обычной Granta. Он работает в паре с механической коробкой передач с пятью ступенями. Ранее Granta Cross предлагали также со 106-сильным двигателем в сочетании с «механикой» или «роботом».