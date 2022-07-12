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1 час назад

Новости автомира: На "Москвиче" могут наладить выпуск иранских машин

Газета.Ruиещё 1

Московский автомобильный завод «Москвич» может начать выпуск автомобилей иранского производства. Об этом на саммите «Сильная Россия» рассказал телеканалу RTVI руководитель российского центра «Иранцы за рубежом» Мирзаи Гази Аббас Мослем.

На "Москвиче" могут наладить выпуск иранских машин
Фото: charkhan.comcharkhan.com

«У нас есть серьезный диалог с «Москвичом», есть предварительное соглашение, чтобы иранские автомобили производились в России под брендом «Москвич», — цитирует телеканал Мослема.

Собеседник отметил, что компании из Ирана также рассматривают возможность работы на автозаводах Татарстана — в Набережных Челнах и Елабуге. Иранцы заинтересовались идеей возрождения брендов «Волга» и «Победа», о чем ранее говорил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мирзаи Гази Аббас Мослем также отметил, что у Ирана достаточно компетенций в области автопрома, санкции на поставку автозапчастей в страну были введены лишь пять лет назад. Иран имеет лицензии компаний Mercedes-Benz, Peugeot и Renault.

Ранее «Газета.Ru» писала, что на заводе «Москвич» планируется выпускать четыре модели кроссоверов и один седан.

Автоновости,Кроссовер,Renault,Peugeot,Mercedes-Benz,Денис Мантуров,Минпромторг,
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