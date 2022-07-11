Названы самые угоняемые автомобили в Москве

В столице, как оказалось, в первом полугодии жертвами угона автомобилей в столице чаще других становились владельцы Hyundai Santa Fe и Hyundai Sonata. К такому выводу пришли аналитики "АльфаСтрахование", проанализировав данные обращений клиентов по каско. Лидерство "корейцев" в топе самых угоняемых автомобилей обозначилось уже по итогам 2021 года, и сейчас эти марки практически полностью вытесняют ранее популярных "японцев".
В "лидерах" по угонам в первой десятке оказались также Hyundai Creta, Hyundai Palisade, Hyundai Solaris и Hyundai Tucson - на эти модели приходится по 7% случаев. Такие же показатели у BMW X7, Kia Sportage и Kia Sorento, Land Rover и Lexus LX.
Замыкает рейтинг угонов в Москве представительская Toyota Camry.
- Корейские автомобили среднего ценового сегмента завоевывают популярность у российских автовладельцев, а вместе с ней - и у угонщиков, особенно, если речь идет о внедорожниках. Большинство автомобилей-лидеров по частоте угонов - широко распространенные марки и модели, которые вы каждый день видите на дорогах, - говорит директор департамента страховых выплат Александр Харагезов.
Напомним, что ранее мы публиковали рейтинги угонов двух других страховых компаний. Все они отмечают колоссальный рост угонов Hyundai Santa Fe. Однако не у всех эта марка самая угоняемая. У некоторых на первых местах числится Toyota Camry. Дело в том, что рейтинги угонов от страховщиков напрямую зависят от того портфеля, который страховщиком собран. Чем больше в нем моделей определенных марок, тем выше риск их угонов. А так как в большинстве случаев портфель формируется благодаря продажам того или иного автосалона, заключившего договор со страховой компанией, то предсказать самую угоняемую модель у конкретного страховщика - не сложно.
Топ-10 самых угоняемых автомобилей по итогам 6 месяцев 2022 года:
HYUNDAI SANTA FE 13%
HYUNDAI SONATA 13%
BMW X7 XDRIVE40I 7%
FORD FOCUS 7%
HYUNDAI CRETA 7%
HYUNDAI PALISADE 7%
HYUNDAI SOLARIS 7%
HYUNDAI TUCSON 7%
KIA SORENTO 7%
KIA SPORTAGE 7%
LEXUS LX 7%
TOYOTA CAMRY 7%