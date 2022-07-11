Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+18° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: жертвами угонов в Москве чаще всего становились владельцы Hyundai

Российская Газета

В столице, как оказалось, в первом полугодии жертвами угона автомобилей в столице чаще других становились владельцы Hyundai Santa Fe и Hyundai Sonata. К такому выводу пришли аналитики "АльфаСтрахование", проанализировав данные обращений клиентов по каско. Лидерство "корейцев" в топе самых угоняемых автомобилей обозначилось уже по итогам 2021 года, и сейчас эти марки практически полностью вытесняют ранее популярных "японцев".

Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Фото: РГРГ

В "лидерах" по угонам в первой десятке оказались также Hyundai Creta, Hyundai Palisade, Hyundai Solaris и Hyundai Tucson - на эти модели приходится по 7% случаев. Такие же показатели у BMW X7, Kia Sportage и Kia Sorento, Land Rover и Lexus LX.

Видео дня

Замыкает рейтинг угонов в Москве представительская Toyota Camry.

- Корейские автомобили среднего ценового сегмента завоевывают популярность у российских автовладельцев, а вместе с ней - и у угонщиков, особенно, если речь идет о внедорожниках. Большинство автомобилей-лидеров по частоте угонов - широко распространенные марки и модели, которые вы каждый день видите на дорогах, - говорит директор департамента страховых выплат Александр Харагезов.

Напомним, что ранее мы публиковали рейтинги угонов двух других страховых компаний. Все они отмечают колоссальный рост угонов Hyundai Santa Fe. Однако не у всех эта марка самая угоняемая. У некоторых на первых местах числится Toyota Camry. Дело в том, что рейтинги угонов от страховщиков напрямую зависят от того портфеля, который страховщиком собран. Чем больше в нем моделей определенных марок, тем выше риск их угонов. А так как в большинстве случаев портфель формируется благодаря продажам того или иного автосалона, заключившего договор со страховой компанией, то предсказать самую угоняемую модель у конкретного страховщика - не сложно.

Топ-10 самых угоняемых автомобилей по итогам 6 месяцев 2022 года:

HYUNDAI SANTA FE 13%

HYUNDAI SONATA 13%

BMW X7 XDRIVE40I 7%

FORD FOCUS 7%

HYUNDAI CRETA 7%

HYUNDAI PALISADE 7%

HYUNDAI SOLARIS 7%

HYUNDAI TUCSON 7%

KIA SORENTO 7%

KIA SPORTAGE 7%

LAND ROVER RANGE ROVER 7%

LEXUS LX 7%

TOYOTA CAMRY 7%

Автоновости,Land Rover Range Rover,Hyundai Tucson,Toyota Camry,Kia Sorento,Kia Sportage,Hyundai Sonata,Hyundai Santa Fe,Rover,Lexus LX,Ford Focus,Hyundai Creta,Hyundai Solaris,Land Rover,Lexus,Hyundai,Kia,Toyota,BMW,Альфастрахование,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители