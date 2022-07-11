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7 минут назад

Новости автомира: седан Chrysler 300 с электродвигателем появится в 2026 году

ПроКроссовер.ру

Поскольку сейчас в продаже только один седан и минивэн, бренд Chrysler нуждается в возрождении — и быстро. Как сообщает Drive со ссылкой на анонимные источники, седан останется в производстве еще на год, после чего ему на смену придет полностью электрический преемник.

Седан Chrysler 300 с электродвигателем появится в 2026 году
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Текущее поколение Chrysler 300 существует с 2011 года, и в 2015 году было лишь одно небольшое обновление. Продажи говорят сами за себя: в 2021 году в США было продано 209 842 единицы, что является большим шагом вниз по сравнению с 324 846 шестью годами ранее.

Что касается преемника модели 300, единственное, что мы знаем прямо сейчас, это то, что он будет основан на передовом шасси Dodge и будет иметь запас хода до 805 километров.

Автоновости,Dodge,Chrysler,
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