Седан Chrysler 300 с электродвигателем появится в 2026 году

Поскольку сейчас в продаже только один седан и минивэн, бренд Chrysler нуждается в возрождении — и быстро. Как сообщает Drive со ссылкой на анонимные источники, седан останется в производстве еще на год, после чего ему на смену придет полностью электрический преемник.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Текущее поколение Chrysler 300 существует с 2011 года, и в 2015 году было лишь одно небольшое обновление. Продажи говорят сами за себя: в 2021 году в США было продано 209 842 единицы, что является большим шагом вниз по сравнению с 324 846 шестью годами ранее.