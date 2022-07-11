Редчайший коллекционный Rolls-Royce Phantom продают в Москве

На сайте Авто.ру в Москве выставили на продажу редчайший кабриолет Rolls-Royce Phantom в исполнении Drophead Coupe Zenith 2016 года выпуска. Британская марка выпустила спецверсию в честь окончания производства «Фантомов» седьмого поколения. Всего инженеры построили 50 двухдверных купе и кабриолетов, которые отличались эксклюзивной окраской кузова и отделкой интерьера. За роскошный автомобиль с пробегом 2 885 километров продавец запросил 111 миллионов рублей.

Фото: © Авто.ру © Авто.ру

Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe Zenith отличается двухцветным кузовом, который сочетает в себе основной белый цвет и темно-синий оттенок Midnight Blue, отсылающий к палитре, применяемой в «Роллс-Ройсах» 1930-х годов. Кроме того, автомобиль полностью оклеен в бронированную пленку и «обут» в фирменные черные колесные диски и покрышки с белой полосой, которые специально привезли из Англии.

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На подлокотниках автомобиля специалисты выгравировали очертания знаменитой итальянской виллы Д’Эсте, а также контур Женевского озера. Именно в этих локациях британская компания представляла первые прототипы двухдверных Phantom. Передние сиденья кабриолета выполнены из белой кожи, в то время как задние отделали темной. Кроме того, в багажнике «Фантома» специалисты разместили мини-холодильник, который вместе отсеком для бокалов раскладывается в компактный столик для пикника.

Под капотом Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe Zenith находится 6,75-литровый двигатель V12, отдача которого составляет 460 лошадиных сил и 719 Нм. В пара с агрегатом работает восьмиступенчатый «автомат». До «сотни» 5600-миллиметровый кабриолет разгоняется за 5,8 секунды. Максимальная скорость – 240 километров в час. Расстаться с эксклюзивной спецверсией с пробегом 2 885 километров продавец готов за 111 миллионов рублей.