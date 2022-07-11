«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Granta Cross

Компания «АвтоВАЗ» приняла решение о возобновлении производства автомобилей Lada Granta в версии Cross. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте.
««АвтоВАЗ» расширяет линейку комплектаций LADA Granta 2022 модельного года и возобновляет производство версий Cross. LADA Granta Cross Classic’22 отличается увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом кузова и оригинальными контрастными решениями в отделке», - говорится в сообщении компании.
Как отмечается, в Granta Cross сиденье водителя оснащается регулировкой по высоте. Также автомобиль оснащается надежным, экономичным и тяговитым двигателем (90 л.с.) и механической коробкой передач. Машина включает такие опции, как электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, бортовой компьютер, аудиоподготовку с 4 динамиками. Дорожный просвет увеличен на 23 мм и составил 198 мм.
Стоимость автомобиля начинается от 722 300 рублей, это на 132 600 рублей дешевле стоимости Granta Cross Classic предыдущего модельного года.
Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал собирать двигатели для Lada Granta в три смены. Это связано с повышением объемов выпуска упрощенных модификаций Granta. Производственная программа сейчас достигает 600-630 экземпляров в сутки.