«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Granta Cross

Компания «АвтоВАЗ» приняла решение о возобновлении производства автомобилей Lada Granta в версии Cross. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте.

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««АвтоВАЗ» расширяет линейку комплектаций LADA Granta 2022 модельного года и возобновляет производство версий Cross. LADA Granta Cross Classic’22 отличается увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом кузова и оригинальными контрастными решениями в отделке», - говорится в сообщении компании.

Как отмечается, в Granta Cross сиденье водителя оснащается регулировкой по высоте. Также автомобиль оснащается надежным, экономичным и тяговитым двигателем (90 л.с.) и механической коробкой передач. Машина включает такие опции, как электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, бортовой компьютер, аудиоподготовку с 4 динамиками. Дорожный просвет увеличен на 23 мм и составил 198 мм.

Стоимость автомобиля начинается от 722 300 рублей, это на 132 600 рублей дешевле стоимости Granta Cross Classic предыдущего модельного года.