Volkswagen показал обновленное кросс-купе Teramont X

Компания Volkswagen распространила изображение обновленного кросс-купе Teramont X, которое будет продаваться на китайском рынке, сообщает Autohome.
После рестайлинга у Volkswagen Teramont X появилась светящаяся эмблема на решетке радиатора, а также новые бампер и дверь багажника. Снимков интерьера обновленного кросс-купе пока нет.
В моторную гамму автомобиля войдут двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 186 и 220 л.с., а также 2,5-литровый двигатель с отдачей 299 л.с. Коробка передач одна — роботизированная трансмиссия.
Ранее сообщалось, что Volkswagen представила пикап Amarok второго поколения.