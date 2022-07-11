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1 час назад

Новости автомира: Volkswagen показал, как выглядит обновленное кросс-купе Teramont X

Газета.Ru

Компания Volkswagen распространила изображение обновленного кросс-купе Teramont X, которое будет продаваться на китайском рынке, сообщает Autohome.

Volkswagen показал обновленное кросс-купе Teramont X
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

После рестайлинга у Volkswagen Teramont X появилась светящаяся эмблема на решетке радиатора, а также новые бампер и дверь багажника. Снимков интерьера обновленного кросс-купе пока нет.

autohome.com.cn
autohome.com.cn

В моторную гамму автомобиля войдут двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 186 и 220 л.с., а также 2,5-литровый двигатель с отдачей 299 л.с. Коробка передач одна — роботизированная трансмиссия.

Ранее сообщалось, что Volkswagen представила пикап Amarok второго поколения.

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