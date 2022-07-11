Крупнейшие автопроизводители задолжали почти по 200 миллиардов долларов

Toyota возглавила рейтинг мировых компаний, которые в 2021 и 2022 годах отметились самыми крупными долгами. Такие данные приводит Telegram-канал Statist со ссылкой на отчет группы Janus Henderson, занимающейся управлением активами. Toyota задолжала кредиторам 186 миллиардов долларов. На втором месте в рейтинге расположился Volkswagen, который несильно отстал от японского автогиганта: его долг составляет 185 миллиардов долларов.

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Toyota и Volkswagen — не единственные автомобильные концерны, попавшие в список. На шестой позиции рейтинга самых больших должников оказалась Mercedes-Benz Group, чистый долг которой в 2021-2022 годах достиг 109 миллиардов долларов.

При этом в начале года Toyota возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов. Стоимость японской компании оценивалась в 64,3 миллиарда долларов — то есть, почти в три раза меньше ее чистого долга, озвученного аналитиками. Второе место занял еще один из крупнейших «должников» — Mercedes-Benz, а третье — Tesla. Volkswagen же выбыл из тройки самых дорогих автобрендов и расположился на четвертой строчке.