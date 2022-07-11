Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+23° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
56 минут назад

Новости автомира: Dacia Logan превратили в экстремальный 220-сильный гоночный автомобиль

Carakoom

В Румынии выставили на продажу очень необычный седан Dacia Logan 2020 года. Его превратили в гоночный автомобиль с крутым мотором и полноценным каркасом безопасности.

Dacia Logan превратили в экстремальный 220-сильный гоночный автомобиль
Фото: CarakoomCarakoom

Подробнее: Нестандартный тюнинг Логана был сделан для гонщика Космина Иона. Автомобиль серьезно изменился и не удивительно, что его цена выросла до 35 тысяч евро (~2,2 млн рублей).

Внешний вид: Несмотря на внешнее сходство со стандартным Dacia Logan, все кузовные панели новые и выполнены из стекловолокна, а окна теперь сделаны не из стекла, а из более лёгкого прозрачного пластика.

Это позволило снизить массу до 1050 кг. Автомобиль также получил расширенные крылья, оригинальный обвес и 17-дюймовые диски с гоночными сликами.

Carakoom

Салон: Из салона убрали все ненужное ради экономии веса – отделку, шумоизоляцию, аудиосистему, кондиционер. Вместо этого появились трубчатый каркас безопасности, система автоматического пожаротушения, а также спортивный руль и ковшеобразные сиденья.

Carakoom

Двигатель: Под капотом находится 2,0-литровый двигатель Renault. После доработки его мощность возросла со 145 до 220 л.с. В паре с двигателем работает новая 6-ступенчатая секвентальная КПП.

Кроме того, полностью переработана ходовая часть – установлены новые регулируемые пружины подвески INTRAX и тормоза AP Racing.

Автоновости,Dacia Logan,Dacia,Renault,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители