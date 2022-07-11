Dacia Logan превратили в экстремальный 220-сильный гоночный автомобиль

В Румынии выставили на продажу очень необычный седан Dacia Logan 2020 года. Его превратили в гоночный автомобиль с крутым мотором и полноценным каркасом безопасности.

Фото: Carakoom Carakoom

Подробнее: Нестандартный тюнинг Логана был сделан для гонщика Космина Иона. Автомобиль серьезно изменился и не удивительно, что его цена выросла до 35 тысяч евро (~2,2 млн рублей).

Внешний вид: Несмотря на внешнее сходство со стандартным Dacia Logan, все кузовные панели новые и выполнены из стекловолокна, а окна теперь сделаны не из стекла, а из более лёгкого прозрачного пластика.

Это позволило снизить массу до 1050 кг. Автомобиль также получил расширенные крылья, оригинальный обвес и 17-дюймовые диски с гоночными сликами.

Carakoom

Салон: Из салона убрали все ненужное ради экономии веса – отделку, шумоизоляцию, аудиосистему, кондиционер. Вместо этого появились трубчатый каркас безопасности, система автоматического пожаротушения, а также спортивный руль и ковшеобразные сиденья.

Carakoom

Двигатель: Под капотом находится 2,0-литровый двигатель Renault. После доработки его мощность возросла со 145 до 220 л.с. В паре с двигателем работает новая 6-ступенчатая секвентальная КПП.