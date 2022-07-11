Suzuki анонсировала новую Grand Vitara: теперь это конкурент Creta

Компания Maruti Suzuki анонсировала премьеру нового кроссовера. Его назовут Grand Vitara, причем конкурировать вседорожник, скорее всего, будет с Hyundai Creta и Kia Seltos, хотя его и называют среднеразмерным. Технически «Гранд Витара» будет унифицирована с недавно представленным вседорожником Toyota Urban Cruiser Hyryder. Премьера новинки запланирована на 20 июля 2022 года.
Сегодня компания Maruti Suzuki India Limited открыла прием заказов на новый кроссовер Grand Vitara. Под этим именем отныне будет скрываться близкий родственник Toyota Urban Cruiser Hyryder и конкурент Hyundai Creta. «Гранд Витару» собираются продавать через дилерскую сеть Nexa, созданную для «премиум»-моделей, к которым Suzuki также относит хэтчбек Baleno, седан Ciaz, кроссвэн XL6, вседорожники Ignis и S-Cross.
Дебютировавший ранее в Индии Urban Cruiser Hyryder — построен на платформе обычной «Витары» и может быть оснащен «атмосферником» 1.5 с 48-вольтовым стартер-генератором Neo Drive либо гибридной установкой от Yaris Cross на базе безнаддувного 1.5 TNGA. Для младшего агрегата доступен выбор коробки — пятиступенчатая механика или шестидиапазонный автомат, — но полный привод есть только у трехпедальных машин. Скорее всего, аналогичная начинка будет и у «Гранд Витары».
Мировая премьера нового кроссовера запланирована на 20 июля. Однако предзаказ можно оформить уже сейчас: для этого нужно оставить заявку в шоуруме или же через сайт Nexa и внести 11 тысяч индийских рупий (8700 рублей). Ожидается, что позднее новинка доберется и до других рынков — например, она вполне может появиться в Африке.