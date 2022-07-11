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1 час назад

Новости автомира: Suzuki анонсировала новую Grand Vitara: теперь это конкурент Creta

Motor.ruиещё 1

Компания Maruti Suzuki анонсировала премьеру нового кроссовера. Его назовут Grand Vitara, причем конкурировать вседорожник, скорее всего, будет с Hyundai Creta и Kia Seltos, хотя его и называют среднеразмерным. Технически «Гранд Витара» будет унифицирована с недавно представленным вседорожником Toyota Urban Cruiser Hyryder. Премьера новинки запланирована на 20 июля 2022 года.

Suzuki анонсировала новую Grand Vitara: теперь это конкурент Creta
Фото: © Maruti Suzuki© Maruti Suzuki

Сегодня компания Maruti Suzuki India Limited открыла прием заказов на новый кроссовер Grand Vitara. Под этим именем отныне будет скрываться близкий родственник Toyota Urban Cruiser Hyryder и конкурент Hyundai Creta. «Гранд Витару» собираются продавать через дилерскую сеть Nexa, созданную для «премиум»-моделей, к которым Suzuki также относит хэтчбек Baleno, седан Ciaz, кроссвэн XL6, вседорожники Ignis и S-Cross.

Дебютировавший ранее в Индии Urban Cruiser Hyryder — построен на платформе обычной «Витары» и может быть оснащен «атмосферником» 1.5 с 48-вольтовым стартер-генератором Neo Drive либо гибридной установкой от Yaris Cross на базе безнаддувного 1.5 TNGA. Для младшего агрегата доступен выбор коробки — пятиступенчатая механика или шестидиапазонный автомат, — но полный привод есть только у трехпедальных машин. Скорее всего, аналогичная начинка будет и у «Гранд Витары».

Мировая премьера нового кроссовера запланирована на 20 июля. Однако предзаказ можно оформить уже сейчас: для этого нужно оставить заявку в шоуруме или же через сайт Nexa и внести 11 тысяч индийских рупий (8700 рублей). Ожидается, что позднее новинка доберется и до других рынков — например, она вполне может появиться в Африке.

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