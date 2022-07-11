Geely представила «женский» автомобиль с «шоколадным» интерьером

Компания Geely представила новую версию кроссовера Icon под названием Chocolate Edition, предназначенную для женской аудитории. От стандартного Icon она отличается особыми цветами экстерьера — розовым и голубым — а также особым декором бамперов, переоформленными фонарями, решеткой радиатора и колесными дисками. Как ни странно, шоколадный оттенок кузова не предусмотрен, однако с названием коррелируют расцветки салона — «кофе и шоколад» или «белый шоколад».

Фото: Geely Geely

Icon Chocolate Edition достались серебристые «клыки» на обоих бамперах, решетка радиатора с толстой рамкой и матовая черная крыша, в которую по умолчанию встроен люк площадью 1,7 квадратных метра. На передней панели установлено единое табло с 10,25-дюймовой приборной панелью и 12,3-дюймовым тачскрином мультимедийной системы, подчеркнутые ярко-голубой полоской — такая же украшает дверные карты. Зависит ли ее цвет от выбранной цветовой схемы интерьера, неясно.

Geely Icon продается на китайском рынке с марта 2020 года. Модель с необычным для марки «космическим» дизайном предлагается с трехцилиндровым турбомотором 1.5 мощностью 177 лошадиных сил или гибридной силовой установкой, выдающей 181 силу.

Geely

Как полагает CarNewsChina, цена кроссовера в «женской» версии составит порядка 125 тысяч юаней (1,2 миллиона рублей по нынешнему курсу). Продажи должны начаться в конце июля.