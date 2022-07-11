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48 минут назад

ВНовости автомира: водитель отсудил у властей компенсацию за поцарапанный собаками Lexus

Газета.Ru

Автомобилист отсудил у администрации города Оренбурга 135 тыс. руб. на ремонт своего автомобиля Lexus ES200, который повредили бездомные собаки. Об этом сообщает информационно-правовой портал «Гарант».

Водитель отсудил у властей компенсацию за поцарапанный собаками Lexus
Фото: DouyinDouyin

Из материалов дела следует, что весной 2021 года мужчина поставил свой автомобиль во дворе на стоянку, а позже обнаружил на кузове машины следы зубов собак. Иск автомобилист подал к администрации Оренбурга и местному управлению жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В результате разбирательств владелец автомобиля отсудил с местного управления ЖКХ стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере 134 940 руб.

Судебная коллегия установила, что полномочия по отлову безнадзорных животных и возврат неагрессивных особей на прежние места обитания лежит на органе местного самоуправления.

Автоновости,Lexus,
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