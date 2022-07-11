Водитель отсудил у властей компенсацию за поцарапанный собаками Lexus

Автомобилист отсудил у администрации города Оренбурга 135 тыс. руб. на ремонт своего автомобиля Lexus ES200, который повредили бездомные собаки. Об этом сообщает информационно-правовой портал «Гарант».

Из материалов дела следует, что весной 2021 года мужчина поставил свой автомобиль во дворе на стоянку, а позже обнаружил на кузове машины следы зубов собак. Иск автомобилист подал к администрации Оренбурга и местному управлению жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В результате разбирательств владелец автомобиля отсудил с местного управления ЖКХ стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере 134 940 руб.