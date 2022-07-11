BMW раскрыла стоимость подписки на подогрев сидений

Фирменный магазин приложений BMW ConnectedDrive Store в Южной Корее начал продавать подписку на различные автомобильные функции — от подогрева сидений до беспроводного Apple CarPlay. Она работает аналогично подпискам на другие сервисы: владельцы, желающие сделать свой BMW комфортнее, выбирают услугу и тариф, после чего оплачивают заказ на портале. Затем программное обеспечение их автомобиля обновляется, открывая доступ к новой функции.

Фото: Motor.ru Motor.ru

К примеру, месячная подписка на подогрев сидений обойдется клиенту BMW в 24 тысячи вон, или 1,1 тысячи рублей по нынешнему курсу. Подключить функцию на год можно за 11 тысяч рублей, на три года — за 17,7 тысячи. При этом баварская марка предоставляет бесплатный пробный период, а также возможность подключить подогрев навсегда за 25,4 тысячи рублей.

Также в «меню» ConnectedDrive имеется подогреваемое рулевое колесо. Месяц такой подписки стоит 627 рублей, год — 5,7 тысяч, три года — 10,1 тысячи рублей. Почти за 14 тысяч функция разблокируется навсегда. Примечательно, что владельцу даже не придется посещать сервис: то есть. оборудование для подогрева уже установлено, но ПО не позволяет им пользоваться.

Помимо этого, клиентам предлагают подключить беспроводную связь со смартфоном по Apple CarPlay (19 тысяч рублей), добавить автоматический дальний свет, системы безопасности и регистратор на основе встроенной камеры.

По подсчетам аналитиков концерна Stellantis, к концу десятилетия доходы с подписок на разные автомобильные функции принесут производителям в совокупности около 23 миллиардов долларов.