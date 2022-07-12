Кому в России ограничат продажу топлива

Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» предложила ввести ограничения на продажу дизельного топлива на территории России зарубежным перевозчикам. В случае принятия нового закона, автомобили, принадлежащие иностранным компаниям, за заправку более 50 литров будут доплачивать по европейским ценам. Ограничительной мерой авторы инициативы предлагают воспользоваться в ответ на западные санкции.

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Согласно предложению, иностранные перевозчики смогут заправлять в автомобили не более 50 литров дизеля по российским ценам. В случае превышения лимита компании будут доплачивать компенсацию, соответствующую стоимости топлива в Европе. Сейчас средние цены на дизель в России и странах Евросоюза составляют 54 и 130 рублей, соответственно. Этим пользуются зарубежные перевозчики, которые закупают на отечественных заправках более тысячи литров по низкой цене.

Лимит на отпуск топлива предложили ввести в ответ на транспортную блокаду Калининграда. Однако пресс-служба губернатора Калининградской области сообщает, что реализовать подобные ограничения будет крайне сложно, поскольку выяснить, какие перевозчики продолжат поставлять товары в регион, а также где конкретно заправятся фуры, практически невозможно. Подобные ограничения на отпуск топлива действуют в Иране, где иностранные компании при превышении лимита платят в десятикратном размере.