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1 час назад

Новости автомира: в России ограничат продажу топлива. Но не для всех

Motor.ru

Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» предложила ввести ограничения на продажу дизельного топлива на территории России зарубежным перевозчикам. В случае принятия нового закона, автомобили, принадлежащие иностранным компаниям, за заправку более 50 литров будут доплачивать по европейским ценам. Ограничительной мерой авторы инициативы предлагают воспользоваться в ответ на западные санкции.

Кому в России ограничат продажу топлива
Фото: DepositphotosDepositphotos

Согласно предложению, иностранные перевозчики смогут заправлять в автомобили не более 50 литров дизеля по российским ценам. В случае превышения лимита компании будут доплачивать компенсацию, соответствующую стоимости топлива в Европе. Сейчас средние цены на дизель в России и странах Евросоюза составляют 54 и 130 рублей, соответственно. Этим пользуются зарубежные перевозчики, которые закупают на отечественных заправках более тысячи литров по низкой цене.

Лимит на отпуск топлива предложили ввести в ответ на транспортную блокаду Калининграда. Однако пресс-служба губернатора Калининградской области сообщает, что реализовать подобные ограничения будет крайне сложно, поскольку выяснить, какие перевозчики продолжат поставлять товары в регион, а также где конкретно заправятся фуры, практически невозможно. Подобные ограничения на отпуск топлива действуют в Иране, где иностранные компании при превышении лимита платят в десятикратном размере.

В середине июня повышение цен на бензин в США привели к тому, что местной полиции пришлось отказаться от использования служебных автомобилей. Сотрудникам ведомства рекомендовали как можно реже выезжать на вызовы.

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