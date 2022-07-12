Владельцев бесплатных электрозарядок в США обяжут наливать бензин даром

Министерство транспорта американского штата Северная Каролина подготовило законопроект, который обяжет владельцев бесплатных зарядных станций для электрокаров на таких же началах наливать бензин в машины с ДВС. По мнению авторов инициативы, хозяева батарейного транспорта получают слишком много преимуществ по сравнению с владельцами классических автомобилей. Однако стоимость полной зарядки аккумулятора и бака топлива отличается многократно.

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Общественные зарядные станции, расположенные на территории принадлежащей штату, предложили оборудовать колонкой с бесплатным доступом к бензину и дизельному топливу. В противном случае подобные зарядки обяжут снести. Кроме того, на территории штата установлены частные зарядные станции. К примеру, подобные решения используют на парковках владельцы ресторанов, чтобы посетители могли зарядить свои электромобили во время обеда. При этом все расходы на электроэнергию включены в итоговый чек. В таких ситуациях хозяев заведений обяжут указывать в счете сумму, которую потратил клиент на обслуживание станции, даже если не пользовался ей. В случае отказа зарядки так же ликвидируют.

На снос электрозарядных станций, владельцы которых не выполнят распоряжение правительства, направят 50 000 долларов (примерно три миллиона рублей по текущему курсу). По мнению авторов законопроекта, владельцы автомобилей с ДВС вынуждены мириться с преимуществами, которые получают хозяева электрокаров. Поэтому нововведение призвано устранить пробелы в равноправии.