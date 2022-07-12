Новый «Москвич»? Что представляют из себя машины JAC

Автомобили китайской марки JAC стали «возможным примером» для производственной линейки будущих моделей завода «Москвич». Что это за бренд, какие автомобили он продает в РФ и Китае и что о нем думают российские автовладельцы, — в материале «Газеты.Ru».

Фото: JAC MOTORS JAC MOTORS

Московский автомобильный завод «Москвич» в начале июля устроил презентацию, на которой представил «примерный модельный ряд автомобилей на этапе сборочного производства». На предприятии заявили, что планируют выпускать всего пять моделей: четыре кроссовера с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и электрокар.

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На изображениях из презентации распознаются автомобили китайской компании JAC, среди них как уже представленные в России кроссоверы JS4 и S7, так и электрический паркетник и лифтбэк, известные в Китае под названиями Sehol E40X и Sehol Yao. К слову, сейчас именно под бренд Sehol компания JAC постепенно переносит все модели, оставляя головной бренд для коммерческой техники и пикапов.

Был «Тагазом» и Hyundai

Компания JAC Motors появилась в 1999 году на базе автозавода «Цзянхуай», который существует с 1964 года. Он расположен в провинции Аньхой — там же, где и другой китайский автогигант — компания Chery.

Исторически JAC выпускал только коммерческую технику,

но в середине «нулевых» в линейке марки появились кроссоверы и минивэны. В течение нескольких лет на предприятии выпускали микроавтобусы корейской марки Hyundai.

В 2021 году JAC произвел больше 500 тысяч автомобилей, больше половины из них составляет коммерческая техника.

Первую попытку прийти на российский рынок с легковыми автомобилями JAC предпринял в 2007 году,

но авто малоизвестной марки не нашли должного спроса. Вдобавок дистрибуцией JAC занималась компания, аффилированная с президентом Украины Петром Порошенко — вскоре после событий в Донбассе бизнес свернули.

В 2011 году Таганрогский автомобильный завод попытался наладить выпуск компактного седана Tagaz C10 (он же JAC Tojoy образца 2008 года) и кроссовера Tagaz C190 — это был переименованный JAC Rein, который в свою очередь являлся копией Hyundai Santa Fe Classic. Производство этих моделей также завершилась в 2014-м вместе с началом банкротства «ТагАЗа».

В том же году легковое подразделение JAC уже вышло на рынок России самостоятельно — с открытием официального представительства в Москве. К дилерам марки, помимо грузовой техники, поступили седаны J5, собранные на черкасском заводе «Богдан», и кроссоверы S5 производства карачаево-черкесского предприятия Derways. Успеха в России JAC вновь не снискал —

за полтора года дилеры продали лишь немногим более 500 автомобилей, свидетельствует статистика аналитического агентства «Автостат».

Новое возвращение

В 2018 году китайцы начали поставлять в Россию кроссоверы S3 и S5, выпущенные на казахском заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае. В первом случае речь идет о небольшом «паркетнике» в типоразмере модели Renault Duster стоимостью 750-840 тыс. рублей (на тот момент), во втором — компактном кроссовере, сопоставимом с Hyundai ix35 (от 920 тыс. рублей).

По ситуации на начало июля 2022 года модельный ряд JAC в России включает пять легковых автомобилей, в числе которых электрокар iEV7S и пикап T6. Самой доступной моделью марки в стране, согласно официальным рекомендованным розничным ценам, является модель JAC S3 (от 1,3 млн рублей).

В КНР эта модель прошла серию актуальных модернизаций, в СНГ же продается версия образца 2014 года.

В 2021 году на российский рынок вышла модель S7, дизайн которой

создал бывший художник Maserati и Alfa Romeo Даниэль Гальоне.

Паркетник, по габаритам сопоставимый с Hyundai Santa Fe, доступен в пяти- и семиместной конфигурации. В Казахстане S7 продают за 14,7 млн тенге (около 1,9 млн рублей по курсу ЦБ РФ). В том же году компания вывела на российский рынок лифтбэк J7 (от 1,8 млн рублей).

Ближайшей новинкой JAC в России должен стать пятиместный кроссовер JS4 (ближайший конкурент — Hyundai Creta), в топовой комплектации которого будут светодиодные фары, цифровая панель приборов, панорамная камера на 360 градусов и сенсорный монитор размером 10,3 дюймов. Продажи JS4 планировалось начать уже этим летом.

Также, по информации портала «Китайские автомобили», в этом году планировался выход на рынок рестайлингового S3, новой модели S6 и пикапа T8 Pro, который должен прийти на смену модели T6.

Jac Motors

Всего в 2021 году дилеры JAC реализовали в России 1791 автомобиль, согласно данным агентства «Автостат-Инфо». Это почти в три раза больше, чем годом ранее (682 машины). Самой популярной моделью стал лифтбэк J7, следом идут пикап T6 и кроссовер S7.

В качестве сравнения: китайская компания Changan реализовала в прошлом году почти 4 тыс. автомобилей в РФ, Geely — больше 24 тыс. ед., а Haval и Chery — около 37,6 и 42 тыс. ед. соответственно.

Что думают водители

Анализ отзывов на сайте классифайдов показывает, что владельцы легковых JAC оставляют преимущественно положительные отзывы об этих автомобилях. К примеру, один из пользователей сайта «Дром.ру» из Омска назвал модель J7 комфортной и стильной, но посетовал на ненадежный и слабый двигатель. Впрочем, другой владелец лифтбэка из Ханты-Мансийска остался доволен J7 и главным его плюсом назвал топливную экономичность.

«На холодную обороты поднимаются на 10 секунд с лишним звуком, причину не могут найти»,— рассказал еще один владелец такой же машины 2021 года выпуска.

Житель Тарко-Сале (ЯНАО), владеющий бюджетным кроссовером S3, заявил, что качество автомобиля полностью соответствует его цене.

«Комплектация хорошая. Все устроило, машина отличная. Минусов не выявлено», — написал он в отзывах к модели.

Часть автомобилистов положительно оценивают внешний вид модели S3, но критикуют «слишком жесткую ходовую». Автовладелец китайского паркетника из Кемеровской области, проехавший 12 тыс. км, похвалил машину за клиренс, экономичность, удобство второго ряда сидений и качественный свет фар.

«Коротковат родной дворник со стороны пассажира, мягкая подвеска (субъективно). При снятии и установки клеммы аккумулятора приходится настраивать автоматический стеклоподъемник на водительской двери», — пояснил участник форума.