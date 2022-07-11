Электрокары Rivian сделали комфортными для домашних питомцев

Фирма Rivian, которая пока ещё известна только своим современным электрическим R1T в кузове пикап, предложила для его эффективной климатической установки новую функцию. Речь идёт о режиме, который предназначен для домашних питомцев.

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Благодаря функции Pet Comfort поддерживается оптимальный температурный режим в автомобильном салоне при отсутствии владельцев авто. Благодаря данной технологии, оставленные в транспортном средстве животные не будут подвергаться перегреву.

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Из проведённых исследований следует, что под воздействием солнечных лучей, температура в автомобильном салоне может за 10 минут увеличится на 20℃. В случае наружной температуры в районе 15℃, внутри транспортного средства она может увеличиться до 40℃. По этой причине оставляемые в автомобильных салонах домашние животные довольно часто страдают от перегревов.

Функцию Pet Comfort возможно активировать при помощи нажатия одной кнопки, расположенной в районе центрального монитора. Эта технология позволяет удерживать температурный режим внутри салона не выше 22℃. Между тем, у пользователей имеется возможность выбора собственного значения в районе 20 – 24℃.

В случае выключения такого режима, бортовой электроникой осуществляется деактивация датчика движения в автомобильном салоне. Электромобили в данном случае могут отправлять своим владельцам соответствующие сообщения, если в транспортных средствах становится очень жарко либо значения заряда аккумулятора опускается до критического значения. Pet Comfort может функционировать, пока имеется запас электричества.

Во время активирования данного режима, на центральном салонном дисплее появляется определённая надпись, которая говорит о том, что питомцы находятся в полном комфорте, а также безопасности. Производители это сделали для того, чтобы уберечь транспортное средство.