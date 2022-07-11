Tesla сделает ключи для электрокаров платной опцией

Согласно последним полученным данным, известный американский автобренд Tesla хочет прекратить сопровождать свои электрические транспортные средства Model S и Model X специальными ключами-брелоками в стандартной комплектации.

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По заявлению экспертов, уже со второй половины июля текущего года всем желающим получить традиционные ключи в дополнение к предлагаемому приложению для современных смартфонов, придётся за них доплачивать.

Согласно утверждениям экспертов, данные нововведения в комплектации транспортных средств будут применяться для авто, которые заказали, начиная с июля этого года. За специальный ключ-брелок, предназначенный для современного электрокара Tesla Model в исполнении X, придётся доплатить 175 американских долларов.

Эксперты отмечают, что решение автопроизводителя не обусловлено нехваткой электронных компонентов. Согласно мнению руководителей компании, брелоки, поставляемые по умолчанию с электромобилями, практически не использовались хозяевами транспортных средств. Дело в том, что большинство владельцев рассматриваемых моделей предпочитают пользоваться «цифровыми ключами» на своих смартфонах.

Таким образом автобренд Tesla, благодаря исключению брелока из стандартных комплектаций автотранспорта, собирается снизить объёмы производства данного аксессуара. Таким образом будут уменьшены объёмы технологичного мусора, производимого маркой.