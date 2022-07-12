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1 час назад

"Ъ": авторынку предрекли восстановление к 2024 году

Газета.Ru

Бывшее российское подразделение PwC, компания "Технологии доверия" выпустили прогноз о восстановлении авторынка в России. Как пишет "Коммерсантъ", это может произойти уже в 2024 году.

Авторынку предрекли восстановление к 2024 году
Фото: ТАССТАСС

Показатели могут превысить даже уровень 2021 года. В 2022 году, по оценкам подразделение PwC, продажи могут превысить 1 млн машин. Минпромтора и АвтоВАЗ, пишет издание, дает более скромные прогнозы: 750 тыс. машин.

В "Автостате" прогнозируют продажу 600 тыс. автомобилей. Текущие продажи авто - менее 40 тыс. машин в месяц. Другие аналитики также указывают на отсутствие перспектив восстановления производства иностранных игроков в ближайшее время и слабый спрос на рынке.

Ранее автоэксперт Владимир Ларин заявил, что стоимость автомобилей снизилась до уровня февраля из-за дорогих кредитов.

Автоновости,Владимир Ларин,Коммерсант,Автоваз,
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