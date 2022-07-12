Авторынку предрекли восстановление к 2024 году

Бывшее российское подразделение PwC, компания "Технологии доверия" выпустили прогноз о восстановлении авторынка в России. Как пишет "Коммерсантъ", это может произойти уже в 2024 году.

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Показатели могут превысить даже уровень 2021 года. В 2022 году, по оценкам подразделение PwC, продажи могут превысить 1 млн машин. Минпромтора и АвтоВАЗ, пишет издание, дает более скромные прогнозы: 750 тыс. машин.

В "Автостате" прогнозируют продажу 600 тыс. автомобилей. Текущие продажи авто - менее 40 тыс. машин в месяц. Другие аналитики также указывают на отсутствие перспектив восстановления производства иностранных игроков в ближайшее время и слабый спрос на рынке.