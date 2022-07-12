За проблему с дефицитом автозапчастей взялись страховщики

В России с начала года оригинальные автозапчасти подорожали в среднем на треть. Это подсчеты Российского союза автостраховщиков. В премиальном сегменте — у Porsche, Jaguar, Mercedes-Benz — подорожание составило от 50% до 80%. В лидерах масс-сегмента — Kia, Hyundai, Lada. Именно эти марки стали самыми угоняемыми за первые полгода. Ситуация была предсказуема, нетрудно догадаться, что все эти автомобили идут на разборку. Речь даже не только о деталях кузовного ремонта, но и о долгосрочных расходниках.

Фото: Лори Лори

Москвичка Елена, например, три месяца ждала аккумулятор:

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«Так вышло, что аккумулятор для своего автомобиля я заказала в начале марта. У меня Mitsubishi Outlander. И я решила, что мне нужен аккумулятор сейчас — на случай, если придется заменить. Пришел мой аккумулятор где-то в середине июня. Сначала он сильно подорожал, потом он немного подешевел. В итоге выкуплю я его за меньшие деньги, чем заказала, — на 2-3 тысячи рублей дешевле. Но могло быть и хуже — могло не доехать».

В итоге вместо 14 тысяч рублей Елена заплатит 9,5 тысячи рублей. Однако если бы она дожидалась детали по страховому ремонту, все сроки были бы сорваны. По закону об ОСАГО ремонт должен быть пройден за 30 дней. Понятно, что в нынешних условиях это невозможно: какое-нибудь крыло для Toyota можно ждать два-три месяца. Выход попытались найти в «Ингосстрахе». В компании рассказали Business FM, что разработали программу по поиску и поставке дефицитных комплектующих. Помогли, как сообщают, одному владельцу Volkswagen Polo — снизили сроки ремонта. Вся схема завязана на проверенных поставщиках и накопленной Big Data по ремонту — какие детали нужны в первую очередь.

Пока схема еще не отлажена, сообщил радиостанции замгендиректора по розничному бизнесу «Ингосстраха» Алексей Власов:

«Пока это нестабильные поставки. Сейчас мы одновременно прорабатываем около семи-восьми каналов. Каждый из этих каналов в какой-то момент не работал. Как канал есть Ближний Восток, есть Китай, но Китай тоже имеет свои сложности. Большинство проблем связаны как раз с премиальными марками. Повышенная стоимость где-то 10-15% над рекомендованной розничной ценой. Мы не будем на потоке работать на доставку конкретных деталей. Мы сейчас оценили тот объем запчастей, который нам необходим, нужной номенклатуры — их порядка 2,5 тысячи позиций по кузовному ремонту и где-то 2,5 тысячи позиций по разным видам пластика и стекла. Начиная с этого момента уже какой-то объем запчастей будет лежать на складе. Поэтому сроки ремонта вряд ли будут отличаться. Может быть, максимум на пару недель».

Business FM вела рубрику «Индекс лобового стекла», где каждую неделю сотрудники радиостанции проверяли, заработал ли параллельный импорт. К примеру, в конце мая на всю Россию было два лобовых стекла на последнюю модель BMW седьмой серии — по 230 тысяч рублей за штуку. Через неделю их не осталось. И новых завозов не было. С Kia Rio и Skoda Octavia было получше: лобовые стекла за 18 тысяч рублей, срок поставки — два дня.

Помощь страховой компании могла бы в этом случае пригодиться, сейчас как раз можно наблюдать пример саморегуляции рынка, считает член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский:

«Я знаю, что проекты по централизованной закупке ходовых запчастей прорабатывались крупными страховщиками еще лет десять, а то и 15 лет назад. Но тогда из этого, насколько я знаю, особенно ничего не получилось. А теперь, когда официальные каналы продаж практически недоступны, оказалось, что это вполне рабочая схема. Страховая компания отлично знает, какие запчасти нужны, поэтому впустую ничего закупать не станет. Статистика накоплена огромная, поэтому это будут очень эффективные закупки. Я думаю, что автодилеры с удовольствием примут эти запчасти, будут с ними работать, потому что для них это вопрос выживания на сегодняшнем рынке. Такого рода проекты могут реализовать еще порядка пяти крупных страховых компаний, которые обладают большими страховыми портфелями».