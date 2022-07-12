Следующее поколение Mitsubishi L200 заметили на тестах

В сети появились шпионские снимки, на которых запечатлен грядущий Mitsubishi L200 в серийном кузове. Никакая маскировка не может скрыть тот факт, что грузовик получил новую переднюю панель с увеличенной решеткой радиатора. При более внимательном рассмотрении фотографий видны тонкие ДХО и С-образные основные фары. Что касается самой решетки радиатора, то она теперь имеет сетчатый рисунок.

Вид сбоку показывает, что очертания в целом остались прежними, но размеры больше. Колесная база немного длиннее, что позволяет немного удлинить кабину и кузов грузовика. Несмотря на глобальную тенденцию к электрификации, ожидается, что новый L200 будет поставляться с рядом традиционных бензиновых и дизельных двигателей на выбор, в зависимости от региональной доступности. Гибридный вариант с подключаемым модулем также ожидается, но позже.