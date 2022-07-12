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19 минут назад

Новости автомира: следующее поколение пикапа Mitsubishi L200 заметили на тестах в серийном кузове

ПроКроссовер.ру

В сети появились шпионские снимки, на которых запечатлен грядущий Mitsubishi L200 в серийном кузове. Никакая маскировка не может скрыть тот факт, что грузовик получил новую переднюю панель с увеличенной решеткой радиатора. При более внимательном рассмотрении фотографий видны тонкие ДХО и С-образные основные фары. Что касается самой решетки радиатора, то она теперь имеет сетчатый рисунок.

Следующее поколение Mitsubishi L200 заметили на тестах
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com

Вид сбоку показывает, что очертания в целом остались прежними, но размеры больше. Колесная база немного длиннее, что позволяет немного удлинить кабину и кузов грузовика. Несмотря на глобальную тенденцию к электрификации, ожидается, что новый L200 будет поставляться с рядом традиционных бензиновых и дизельных двигателей на выбор, в зависимости от региональной доступности. Гибридный вариант с подключаемым модулем также ожидается, но позже.

Автоновости,Mitsubishi L200,Mitsubishi,
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