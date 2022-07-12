Honda раскрыла дату премьеры Civic Type R нового поколения

Тизерная кампания Honda Civic Type R вышла на финишную прямую. Японская марка опубликовала короткое видео, в котором раскрыла дату премьеры «горячего» хэтчбека нового поколения — она состоится 21 июля. Помимо даты, ролик демонстрирует звук форсированного мотора Civic Type R, его затемненный передок и уже знакомые кадры с японской трассы Судзука, где хэтчбек установил рекорд круга среди переднеприводных автомобилей.
В движение хот-хэтч будет приводить прежний двухлитровый мотор мощностью порядка 320 лошадиных сил, пару которому составит механическая коробка передач. Вопреки прогнозам, прочившим «заряженному» Civic полный привод, он сохранит привод на передние колеса.
«Обычный» Honda Civic 11 поколения был представлен в апреле нынешнего года. Модели улучшили дизайн и перекроили салон, добавив цифровую приборку и аудиосистему Bose. В основу легла та же платформа Advanced Compatibility Engineering (ACE), но шасси стало легче. В гамме двигателей в зависимости от рынка — атмосферный двухлитровый мотор (160 лошадиных сил и 187 Нм) и полуторалитровая «турбочетверка» (182 силы и 240 Нм), а также гибридная установка e:HEV от CR-V совокупной отдачей 184 силы и 315 Нм момента.