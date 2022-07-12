Honda раскрыла дату премьеры Civic Type R нового поколения

Тизерная кампания Honda Civic Type R вышла на финишную прямую. Японская марка опубликовала короткое видео, в котором раскрыла дату премьеры «горячего» хэтчбека нового поколения — она состоится 21 июля. Помимо даты, ролик демонстрирует звук форсированного мотора Civic Type R, его затемненный передок и уже знакомые кадры с японской трассы Судзука, где хэтчбек установил рекорд круга среди переднеприводных автомобилей.

«Обычный» Honda Civic 11 поколения был представлен в апреле нынешнего года. Модели улучшили дизайн и перекроили салон, добавив цифровую приборку и аудиосистему Bose. В основу легла та же платформа Advanced Compatibility Engineering (ACE), но шасси стало легче. В гамме двигателей в зависимости от рынка — атмосферный двухлитровый мотор (160 лошадиных сил и 187 Нм) и полуторалитровая «турбочетверка» (182 силы и 240 Нм), а также гибридная установка e:HEV от CR-V совокупной отдачей 184 силы и 315 Нм момента.