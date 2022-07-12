Совет Федерации утвердил конфискацию машин

Лишенным прав водителям, севшим, несмотря на это, за руль, будет грозить не только уголовная статья, но и конфискация автомобиля. Такое решение приняли наши законодатели перед тем, как отправиться на каникулы. Осталось только дождаться, когда эти поправки в закон будут подписаны президентом, опубликованы и вступят в силу. Расскажем в подробностях, кому, что и за какие нарушения будет грозить.

Фото: Александр Корольков/РГ Александр Корольков/РГ

Сейчас, чтобы получить уголовную статью, водитель должен попасться нетрезвым за рулем второй раз в течение года, после того, как был привлечен к ответственности, либо в течение года, после того, как срок лишения прав истек. Тут речь идет именно о втором нарушении. Поясним, водителя лишили прав, он отгулял положенный срок пешком, вернул права и имеет возможность управлять машиной. Но в течение года, после получения прав, он считается подвергнутым наказанию.

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Уголовную статью водитель сможет заработать, если выехал на встречную полосу либо превысил скорость более чем на 60 км/ч и ранее был лишен прав за одно из этих нарушений. В данной ситуации водитель должен совершить три нарушения, чтобы получить судимость.

А именно: сначала совершить одно из этих нарушений, за которое получит штраф, потом в течение года совершить второе нарушение, за которое его лишат прав, и следом совершить третье нарушение в течение года будучи лишенным прав или подвергнутым такому наказанию. Более жесткая ответственность предусмотрена для тех, кто имел судимость по этой статье. Теперь законодатели утвердили поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, которые предусматривают еще более суровую ответственность для тех, кто сел за руль, будучи лишенным прав за любое нарушение. Не только за выезд на встречку или превышение скорости более чем на 60 км/ч, а также за управление в нетрезвом виде.

Лишиться прав можно будет, к примеру, за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора либо за езду во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Это не одно и то же, что движение по встречке. Статьи разные. Прав можно лишиться также за повторное управление автомобилем без регистрационных знаков, либо с видоизмененными, а также поддельными номерами. Лишение прав предусмотрено за нарушение правил проезда железнодорожного переезда, а также за непредоставление преимущества автомобилю с мигалкой. Кроме того, лишение права управления может быть назначено в случае оставления места ДТП либо причинения вреда здоровью в аварии легкой или средней тяжести.

Согласно новому закону уголовная статья грозит любому водителю, который сел за руль будучи лишенным права управления или в период, пока он подвергнут наказанию. То есть в течение года после возврата прав, пока он считается подвергнутым наказанию. Причем помимо уголовного штрафа либо лишения свободы до года, если до этого водитель не был судим по соответствующей статье, ему будет грозить конфискация автомобиля. Правда, если автомобиль ему принадлежит. О владении транспортным средством в поправках в закон не говорится.

Чтобы получить судимость по новой статье, лишиться не только прав, но автомобиля, если водитель был трезв, ему придется совершить пять серьезных нарушений. Например, за проезд на красный свет водитель сначала получит штраф - 1000 рублей. Затем он должен повторно проехать на красный свет, но при этом - на глазах у инспектора. Дело в том, что за такое повторное нарушение, выявленное комплексами фотовидеофиксации, работающими в автоматическом режиме, возможен только штраф. А если его выявил инспектор на дороге, то тогда суд назначит лишение прав.

Если водитель попадется инспектору уже будучи лишенным прав, то ему будет грозить наказание за управление автомобилем будучи лишенным такого права. А это - штраф 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

Если после этого он снова попадется в руки инспектору, будучи лишенным прав, то ему будет грозить новая статья КоАП за повторное управление без прав. Согласно ей, это штраф от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы от 150 до 200 часов.

А если, будучи наказанным по этой статье, он снова попадется за рулем, то тогда его привлекут к уголовной ответственности по новой статье УК. Она предусматривает штраф от 150 до 250 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы до года. И все это с лишением прав на срок до двух лет. Кроме того, в этой ситуации принадлежащий водителю автомобиль может быть конфискован.

Примечательно, что для конфискации автомобиля у нетрезвого водителя тому достаточно будет попасться в таком виде второй раз. Важно, чтобы автомобиль был в его собственности. Если же он пользуется машиной по доверенности или ездит на каршеринге, то владельцу машины не следует беспокоиться.

Еще один важный момент. В случае, когда водитель совершил аварию в нетрезвом виде, даже если в результате погибли люди, то конфискация машины такому нарушителю также не грозит. Не предусмотрели законодатели такой возможности.

Напомним, что для разработки этих поправок в Госдуме была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций и комитетов, а также многочисленные представители различных министерств. Задача стояла - выработать меры ответственности за опасное вождение. Такой термин давно есть в правилах, но ответственности за подобное поведение на дорогах до сих пор нет. По итогам работы группы были приняты поправки в КоАП, а также УК, которые вводят повышенную ответственность за управление автомобилем будучи лишенным прав. Но ответственности за опасное вождение, которое прописано в правилах, так и не было прописано.