Опубликованы фото кроссовера, который заменит Geely Atlas

В китайской прессе появились фотографии перспективного кроссовера Geely, пока известного под заводским индексом FX11.

По предварительной информации, новый автомобиль должна прийти на смену кроссоверу Geely Boyue, который на нашем рынке известен под названием Atlas. Вероятно, модель получит новое название на китайском рынке.

Так выглядит Geely Boyue для Китая после недавнего рестайлинга

Внешне машина совсем не похожа на другие серийные «Джили»: решётка радиатора со сложным узором, Г-образные изгибы ходовых огней, замаскированные фары головного света, светящаяся эмблема, оригинальные задние фонари. В общем, китайская марка в очередной раз сменила свой фирменный стиль.

Официальной информации о характеристиках кроссовера пока нет. Предполагается, что Geely FX11 будет создан на современной модульной платформе CMA (на ней же базируется, например, Geely Tugella), а под капотом машины будут стоять гибридные бензиново-электрические агрегаты.

Новый Geely FX11

Автомобиль выйдет на китайский рынок в конце этого года. К тому времени компания должна раскрыть всех подробности о модели.

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