Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+19° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: опубликованы фотографии нового кроссовера Джили, который может заменить Атлас

Wroom.ru

В китайской прессе появились фотографии перспективного кроссовера Geely, пока известного под заводским индексом FX11.

Опубликованы фото кроссовера, который заменит Geely Atlas
Фото: Wroom.ruWroom.ru

По предварительной информации, новый автомобиль должна прийти на смену кроссоверу Geely Boyue, который на нашем рынке известен под названием Atlas. Вероятно, модель получит новое название на китайском рынке.

Так выглядит Geely Boyue для Китая после недавнего рестайлинга

Внешне машина совсем не похожа на другие серийные «Джили»: решётка радиатора со сложным узором, Г-образные изгибы ходовых огней, замаскированные фары головного света, светящаяся эмблема, оригинальные задние фонари. В общем, китайская марка в очередной раз сменила свой фирменный стиль.

Официальной информации о характеристиках кроссовера пока нет. Предполагается, что Geely FX11 будет создан на современной модульной платформе CMA (на ней же базируется, например, Geely Tugella), а под капотом машины будут стоять гибридные бензиново-электрические агрегаты.

Новый Geely FX11

Автомобиль выйдет на китайский рынок в конце этого года. К тому времени компания должна раскрыть всех подробности о модели.

* * *

Компания Geely продолжает работу в России, но выход новой модели Monjaro пришлось отложить. Единственной новинкой марки для нашего рынка в этом году стала «чёрная» версия паркетника Geely Coolray.

Автоновости,Geely,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители