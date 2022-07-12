АвтоВАЗ продает недвижимость на 1,2 миллиарда рублей

АвтоВАЗ ищет покупателей на лишнюю недвижимость, сообщает тольяттинский портал «Волга Ньюс». По его данным, отечественный автогигант выставил на продажу 18 объектов недвижимости, общая стоимость которых составляет 1,18 миллиарда рублей. Самый дорогой актив — это административно-бытовые корпуса по адресу улица Транспортная, 26, площадь которых достигает почти 13,5 тысячи квадратных метров. За этот комплекс АвтоВАЗ намерен выручить 220 миллионов рублей.

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Сейчас в здании на Транспортной улице на правах долгосрочной аренды размещен центр корпоративных решений Сбербанка.

Кроме этого, АвтоВАЗ выставил на продажу несколько земельных участков промышленного назначения в Подстепках и Автозаводском районе, а также офисные площади и склады. На сегодняшний день они сданы в аренду: их занимают таможенный пост, ФОК и другие организации.

Причина продажи недвижимости неизвестна. В феврале АвтоВАЗ решил избавиться еще от одного объекта — опытно-промышленного производства (ОПП), расположенного напротив головного завода АвтоВАЗа в Тольятти. Работы там остановили еще в 2015 году из-за убытков. Как сообщает Drom, покупатель на ОПП до сих пор не нашелся.

С января по июнь 2022 года в России было реализовано 74 714 автомобиля Lada — то есть, продажи АвтоВАЗа рухнули на 63 процента. Лидерами рынка в июне остались Lada Granta и Lada Vesta, однако объем продаж каждой из них сократился по сравнению июнем-2021 более чем на 10 тысяч единиц.